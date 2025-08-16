Nông dân miền Tây đón lộc vàng mùa nước nổi

Những ngày này, nước lũ từ sông Mê Công dâng cao, làm ngập nhiều cánh đồng ở miền Tây. Tại xã Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp), người dân vùng đầu nguồn lại rộn ràng chuẩn bị dớn, lưới, bắt đầu cuộc mưu sinh quen thuộc nhưng đầy yêu thương với thiên nhiên.

Sông Sở Thượng

Từ vùng biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi men theo tuyến đường ven sông Sở Thượng đến cánh đồng Mương Dộp (xã Thường Phước) để cùng bà con “đón” những đàn cá linh non đầu tiên của mùa nước nổi.

Sông Sở Thượng là con sông biên giới, phân chia giữa tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) và tỉnh Prey Veng (Campuchia). Thượng nguồn của Sở Thượng là một phân lưu của sông Mê Công, nhận nước sông Mê Công từ thị trấn Peam Ro, huyện Peam Ro, tỉnh Prey Veng.

Cống Mương Dộp được mở cho nước vào đồng

Trên sông Sở Thượng (xã Thường Lạc), người dân bắt đầu thả lưới bắt cá lăng, cá kết. Theo người dân địa phương, cá kết là đặc sản, chỉ có từ tháng 6 (Âm lịch) kéo dài đến khi nước lũ về tràn đồng.

Ông Lâm Văn Tèo (56 tuổi, xã Thường Lạc), người có gần 40 năm mưu sinh với nghề đánh bắt thủy sản ở vùng biên giới Hồng Ngự, cho biết, những năm trước đây cá kết rất nhiều, đến mùa nước nổi nông dân trúng đậm. Mùa lũ này, loại cá đặc sản không nhiều nhưng bù lại giá cao, có khi lên đến 300.000 đồng/kg nên không chỉ người dân Thường Lạc mà cả người dân phía Thường Thới Hậu B cũng chuẩn bị thuyền, ngư cụ, lưới để đánh bắt.

Các cống Mương Dộp (xã Thường Lạc) đã được mở nắp, nước lũ chảy về tràn đồng như một mặt gương khổng lồ.

Anh Trần Chí Thanh (48 tuổi, xã Thường Phước), cùng con trai gò lưng vác bộ dớn mới mua tận Tân Châu (tỉnh An Giang), lội bì bõm ra ruộng nước đặt hơn 20 miệng dớn và cắm hơn chục cần câu dọc hai bên bờ.

Anh Thanh cho hay, năm nay lũ về sớm, cá linh cũng về sớm theo. Từ hôm qua giờ, tui bán được gần chục ký cá linh non rồi. Với giá cá linh non dao động từ 100.000-120.000 đồng/kg, nhiều người dân ở Thường Phước có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày nếu trúng đậm.

Ông Trần Văn Kẻng (65 tuổi, xã Thường Phước), cho biết, nước về nhanh, tôm cá nhiều, mùa này dân mình chắc ăn nên làm ra. Những năm gần đây thì không ăn thua, nhưng nhiều năm lũ về trước đó, mỗi ngày ông Kẻng bắt vài chục ký cá linh. “Vậy mới nói, lũ về tràn đồng thì nông dân có thể kiếm tiền triệu là chuyện thường”, ông Kẻng khẳng định.

Ven những tuyến đường khu vực biên giới xuất hiện nhiều điểm thu mua sản vật mùa lũ. Chị Lê Thị Hoài (46 tuổi, phường Hồng Ngự), một tiểu thương chuyên mua bán những sản vật mùa nước nổi ở khu vực Thường Lạc, cho biết, năm nay cá linh non về sớm, mới đầu mùa lũ nhưng sản lượng khá nhiều, ngoài ra còn có cá chạch, lươn, tép, cua, ốc…, cho đến các loại rau mát, điên điển, bông súng… Số đặc sản mùa lũ này được thu mua, cung cấp cho các tỉnh, thành miền Tây và TPHCM.

Nhiều năm gần đây, người dân miền Tây “khát lũ”. Cơn khát do từ thượng nguồn, từ biến đổi khí hậu, từ sự can thiệp thiếu khoa học và mất cân bằng tự nhiên của con người gây nên. Dù vậy, thiên nhiên vẫn ban tặng cho nông dân vùng lũ chút hương phù sa và sản vật như đáp lại nỗi niềm mong ngóng mùa nước nổi.

