Cháy nhà trong hẻm ở phường Chợ Lớn, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Sáng 17-9, lực lượng chức năng phường Chợ Lớn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trong hẻm đường Phạm Hữu Chí khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Lực lượng chức năng phá tường để tiếp cận căn nhà bị cháy

Theo báo cáo ban đầu của phường Chợ Lớn, căn nhà xảy ra cháy tại số 101/11 Phạm Hữu Chí vừa để ở, vừa sử dụng tầng trệt làm nơi để xe máy, gồm xe xăng và xe điện. Nhà có kết cấu một trệt, một lửng, 2 lầu, một sân thượng, tổng diện tích khoảng 200m²; có hai lối thoát nạn qua cửa chính và sân thượng thông sang nhà bên cạnh. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 7 người.

PC07 Công an TPHCM nhận tin báo lúc 1 giờ 23 phút, điều động 7 xe chữa cháy cùng 44 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5 và 10 đến hiện trường. Công an phường huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 15 người thuộc lực lượng an ninh cơ sở phối hợp cứu nạn.

Đám cháy được dập tắt vào khoảng 2 giờ 36 phút. Ảnh: HT

Theo báo cáo, thời điểm cháy, các thành viên trong gia đình đang ngủ nên phát hiện muộn, báo cháy chậm. Khi cảnh sát đến, lửa, khói và khí độc đã bao trùm khu vực tầng 1, tầng 2, gây khó khăn cho việc tiếp cận. Đám cháy được khống chế lúc 2 giờ 6 phút, dập tắt hoàn toàn lúc 2 giờ 36 phút.

Hai người tử vong là bà N.T.G. (95 tuổi, bị bệnh, không đi lại được) được phát hiện ở tầng trệt và chị L.N.Đ.T. (33 tuổi) tại tầng 2. Năm người bị thương được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu.

Trong đó, bà N.T.T. (66 tuổi) tỉnh táo, sức khỏe ổn định; anh N.Q.V.T. (43 tuổi) và một bệnh nhi 15 tuổi phải thở máy, tình trạng rất nặng. Chị N.T.T.T. (38 tuổi) và một bệnh nhi 14 tuổi bị bỏng toàn thân, phải thở oxy.

Theo đại diện UBND phường Chợ Lớn, các nạn nhân là người trong một gia đình.

Người dân chờ đợi thông tin vụ cháy

Vụ cháy làm hư hỏng khoảng 145m² diện tích căn nhà cùng nhiều tài sản, chưa ước tính được thiệt hại thành tiền. Lực lượng chức năng bảo vệ được khoảng 55m² còn lại, ngăn cháy lan sang các nhà xung quanh.

Công an tiếp tục bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân. Chính quyền phường đang tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tại bệnh viện.

NGUYỄN TÂN