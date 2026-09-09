Xã hội

TPHCM: Cháy sân thượng căn nhà 5 tầng sau tiếng nổ, nghi sét đánh

SGGPO

Sau tiếng nổ lớn nghi do sét đánh giữa cơn mưa, đám cháy bùng phát dữ dội trên sân thượng căn nhà 5 tầng ở phường Đức Nhuận khiến nhiều người hốt hoảng.

Vụ cháy nhìn từ xa. Ảnh: HT
Vụ cháy nhìn từ xa. Ảnh: HT

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 9-9, khói lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực sân thượng của ngôi nhà 5 tầng (diện tích khoảng 145 m²) nằm trong hẻm đường Thích Quảng Đức, phường Đức Nhuận.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc cao nghi ngút khiến nhiều người dân trong khu vực hoảng loạn. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, căn nhà khóa cửa, bên trong không có người. Do vị trí cháy ở trên cao nên các hộ dân xung quanh không thể tiếp cận dập lửa.

Một người dân sống gần hiện trường cho biết, thời điểm trên trời đang mưa, các hàng xóm nghe thấy tiếng sét đánh rất lớn gần ngôi nhà, ngay sau đó lửa bùng lên ngùn ngụt trên sân thượng. "Trước lúc cháy còn có tiếng nổ lớn, có thể do sét đánh gây chập điện", người này kể.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Lực lượng chuyên nghiệp đã phá cửa tầng trệt, tiếp cận theo đường cầu thang lên sân thượng để phun nước dập lửa.

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Ảnh hưởng từ vụ cháy khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Ảnh: HT

Sau khoảng 20 phút nỗ lực triển khai đội hình, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Do sự cố xảy ra vào giờ cao điểm buổi chiều, giao thông tại các tuyến đường xung quanh khu vực ngã tư Phú Nhuận bị gián đoạn, ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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NGUYỄN TÂN

Từ khóa

Cháy Sân Thượng Phường Đức Nhuận Chữa Cháy Nổ sét đánh TPHCM

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