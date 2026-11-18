Tại cuộc họp lần thứ nhất diễn ra ngày 18-11 ở Hà Nội, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương năm 2026 đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận mới và công nhận lại 32 sản phẩm đạt OCOP 5 sao.

Cuộc họp của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương ngày 18-11. Ảnh: VĂN GIANG

Trong số 32 sản phẩm, có 12 sản phẩm được đề nghị công nhận mới và 20 sản phẩm được đề nghị đánh giá lại.

Trong số này, TPHCM có 6 sản phẩm được hội đồng thông qua trong đợt đánh giá này.



Trong số 6 sản phẩm của TPHCM có 2 nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Công ty TNHH MTV Sơn mài mỹ nghệ Tư Bốn là: Bình hoa sen sơn mài Tư Bốn và Hộp quà tặng sơn mài Tư Bốn. Bô sản phẩm còn lại đều là thực phẩm, gồm: mật dừa nước cô đặc hữu cơ Vietnipa, tiêu sữa, tiêu một nắng và tiêu tươi muối.

Tỉnh Lào Cai cũng có 4 sản phẩm trà của Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng được hội đồng thông qua, gồm: bạch trà, hoàng trà, hồng trà và diệp trà Suối Giàng.

Theo ông Nguyễn Xuân Đại, Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương về chương trình mục tiêu quốc gia, sau 8 năm triển khai, cả nước đã có hơn 21.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, thuộc 10.657 chủ thể. Tuy nhiên, trong số đó mới có 166 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia.

Kết quả đánh giá hôm nay sẽ được Văn phòng Điều phối Trung ương hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định công nhận.

Các sản phẩm được công nhận mới và công nhận lại hôm nay sẽ được công bố, trao chứng nhận tại Festival OCOP Việt Nam 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 3-12 tại TPHCM.

PHÚC VĂN