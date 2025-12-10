Trái việt quất Australia chính thức nhập khẩu vào Việt Nam

Trái việt quất Australia chính thức có mặt tại TPHCM, mở ra một chương mới đầy triển vọng cho ngành rau củ quả của Australia.

Chiều 10-12, tại TPHCM, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) tổ chức sự kiện chào đón trái việt quất Australia vào Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, bà Emma McDonald, Tham tán Thương mại và Đầu tư cấp cao Chính phủ Australia tại Việt Nam và Campuchia, nhấn mạnh: “Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường năng động và giàu tiềm năng nhất đối với các sản phẩm nông sản tươi cao cấp của Australia. Việc việt quất Australia chính thức được giới thiệu tại Việt Nam mở ra một chương mới đầy triển vọng cho ngành rau củ quả của Australia, đồng thời thể hiện niềm tin mạnh mẽ của các nhà vườn việt quất Australia vào thị trường này. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến thực phẩm chất lượng cao và giàu dinh dưỡng, việt quất Australia hoàn toàn đáp ứng nhu cầu đó với tiêu chuẩn hàng đầu về chất lượng, an toàn và phát triển bền vững”.

Nông dân Australia thu hoạch trái việt quất

Với điều kiện khí hậu đa dạng, kỹ thuật canh tác tiên tiến và chiến lược đầu tư vào các giống cao cấp, ngành việt quất Australia đã phát triển mạnh mẽ, hiện nay có khả năng cung cấp gần như quanh năm.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là phần giới thiệu các nhà vườn việt quất Australia và doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu của Australia, qua đó mang đến cho người tiêu dùng TPHCM những góc nhìn thực tế về tiêu chuẩn canh tác, quy trình kiểm soát chất lượng và các công nghệ hiện đại, bao gồm hệ thống phân loại tự động tối tân giúp đảm bảo từng trái việt quất đạt độ đồng đều, an toàn và chất lượng cao cấp.

Sự kiện khép lại bằng phiên kết nối sôi động, quy tụ các nhà nhập khẩu, bán lẻ, phân phối và nhà cung cấp Australia, tạo không gian thuận lợi để thiết lập quan hệ hợp tác và hoạch định chặng đường phát triển tiếp theo cho ngành việt quất.

ĐỨC TRUNG