Khánh Hòa: Yêu cầu các hồ chứa giảm lưu lượng xả nước để hạn chế ngập lụt

Ngày 4-12, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Trong đó, tỉnh yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa nước điều chỉnh giảm lưu lượng xả, điều tiết hợp lý nhằm cắt giảm đỉnh lũ, hạn chế tối đa nguy cơ ngập lụt cho vùng hạ du.

Nước trên sông Cái Nha Trang (đoạn qua cầu Vĩnh Phương) đang lên nhanh. Ảnh: HIẾU GIANG

UBND cấp xã tiếp tục kiểm tra, rà soát ngay các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu kéo dài; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đối với những khu vực đã được cảnh báo mức nguy hiểm, phải hoàn thành việc di dời trước khi mưa lũ diễn biến phức tạp hơn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được giao huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương đang bị ngập lụt trong công tác di dời, sơ tán dân...

Lực lượng chức năng phường Bắc Nha Trang hỗ trợ người dân đi qua khu vực bị ngập. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, trong 6 giờ qua (từ 4 giờ đến 10 giờ ngày 4-12), trên địa bàn có mưa vừa. Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm như Suối Cát 21,6mm, hồ Suối Dầu 21mm… Độ ẩm đất một số khu vực đã đạt mức gần bão hòa trên 85%.

Trong 6 giờ tới, tổng lượng mưa phổ biến từ 5-30mm, có nơi cao hơn. Cảnh báo trong ngày và đêm 4-12, các khu vực Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Diên Thọ, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang… có nguy cơ ngập sâu 0,5-2m, vùng trũng thấp có thể ngập trên 3m.

Một số trường cho học sinh nghỉ học để tránh ngập lụt Sáng 4-12, trước diễn biến mưa lũ phức tạp, một số trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Mực nước tại nhiều nơi đang tiếp tục dâng, tuy chưa tràn vào khuôn viên trường học nhưng nguy cơ ngập lụt cao. Tại xã Diên Khánh, 14/14 trường cho học sinh nghỉ trong ngày 4-12; 8/8 trường học ở xã Diên Điền cũng đã thông báo cho học sinh tạm nghỉ. Riêng tại phường Tây Nha Trang, các trường cho học sinh nghỉ học gồm: Mầm non Vĩnh Trung, Tiểu học Vĩnh Trung, THCS Cao Thắng, THCS Lương Định Của, THCS Lương Thế Vinh, THCS Nguyễn Đình Chiểu…

HIẾU GIANG