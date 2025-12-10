Khánh Hòa: Nhiều khu vực ngập cục bộ sau mưa lớn

Sáng 10-12, nhiều địa phương ở phía Nam tỉnh Khánh Hòa ngập cục bộ sau trận mưa lớn.

Tại xã Vĩnh Hải, một số tuyến đường ngập sâu, ảnh hưởng việc đi lại của người dân. 100% lực lượng gồm cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở được huy động để hướng dẫn người dân, học sinh và các phương tiện di chuyển qua những điểm ngập, trũng.

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, cho biết địa phương đã thông báo các trường trên địa bàn cho học sinh nghỉ học chiều 10-12 để đảm bảo an toàn.

Lực lượng Công an xã Vĩnh Hải hỗ trợ học sinh, di chuyển qua khu vực bị ngập. Ảnh: CAX VĨNH HẢI

Mưa lớn gây ngập cục bộ một số điểm tại phường Phan Rang. Ảnh: TRẦN TRANG

Tại phường Phan Rang, nước dâng nhanh, có đoạn ngập sâu 30-50cm khiến nhiều tuyến đường chìm trong nước. Lực lượng chức năng kiểm tra các điểm ngập, khơi thông miệng cống và hỗ trợ người dân di chuyển.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường. Ảnh: CAX VĨNH HẢI

Từ sáng 10-12, khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa (địa phận Ninh Thuận trước đây) có lượng mưa phổ biến 40-70mm; riêng phường Phan Rang và các xã Ninh Chữ, Ninh Phước, Vĩnh Hải... có mưa rất lớn, gần 90mm.

Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa dự báo sẽ có mưa lớn trong ngày và đêm 10-12, người dân cần theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết và hạn chế di chuyển vào vùng ngập sâu.

HIẾU GIANG