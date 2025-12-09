Khánh Hòa: Cảnh báo nguy cơ ngập lụt do mưa lớn trong 3 ngày tới

Ngày 9-12, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Trong đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND phường, xã rà soát khu dân cư ven sông, suối và vùng trũng thấp; chủ động di dời dân đến nơi an toàn, cưỡng chế khi cần thiết.

Lực lượng chức năng trực gác tại các điểm xung yếu, kiểm soát người và phương tiện, bố trí vật tư để xử lý sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt khi mưa lớn.

Người dân vùng trũng được khuyến cáo kê cao tài sản, chủ động phòng ngừa ngập lụt.

Các đơn vị phải kiểm tra cống thoát nước, nạo vét dòng chảy và triển khai biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất, khu dân cư, khu công nghiệp.

Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các đơn vị quản lý hồ chứa (cả các hồ chứa tư nhân) vận hành phù hợp với diễn biến thời tiết và các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, bảo đảm tích nước phục vụ sản xuất, an toàn công trình, phòng chống ngập lụt vùng hạ du.

Nước lũ bủa vây dưới chân nút giao cầu vượt Ngọc Hội, ngày 20-11. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, từ chiều 9 đến ngày 10-12, nhiều khu vực có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa 50-120mm, có nơi trên 180mm. Ngày 11-12 tiếp tục có mưa, cục bộ mưa vừa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 9 đến ngày 11-12, trên các sông suối trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới, đỉnh lũ đạt mức báo động 1-2, có nơi vượt báo động 2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ven sông suối.

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 đến 21-11 tại Khánh Hòa đã làm 22 người thiệt mạng, 20 người bị thương; 115 nhà bị sập, 922 nhà bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 5.700 tỷ đồng.

HIẾU GIANG