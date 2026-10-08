Mưa nắng thất thường, nhiều người đổ bệnh

Thời tiết sáng nắng, chiều mưa, nhiệt độ thay đổi thất thường khiến nhiều gia đình ở TPHCM rơi vào cảnh các thành viên lần lượt đổ bệnh, sinh hoạt bị xáo trộn. Nhiều cơ sở y tế ghi nhận số bệnh nhân mắc các bệnh lý hô hấp có xu hướng gia tăng.

Cả gia đình cùng bị bệnh

5 giờ sáng một ngày đầu tháng 10, vợ chồng chị Bùi Thị Hương (trú phường Phước Thắng) hối hả ôm con trai gần 3 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM). Bé Hải Đăng sốt cao 400C, người nóng bừng bừng nhưng tay chân lạnh, uống thuốc hạ sốt song nhiệt độ không giảm, thi thoảng lại giật mình.

Tại bệnh viện, bé Hải Đăng được chẩn đoán viêm phổi. Bé Hải Đăng chưa kịp khỏi bệnh thì những ngày gần đây, vợ chồng chị Hương cùng bố mẹ chị cũng lần lượt đổ bệnh.

“Cả nhà suốt ngày thay nhau hắt hơi, sổ mũi, đau họng, ho. Thời tiết sáng nắng, chiều mưa nên từ người già đến trẻ nhỏ hầu như không ai khỏe”, chị Hương thở dài.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) khám bệnh cho bệnh nhi. Ảnh: KHÁNH CHI

6 giờ tối, tại một phòng khám tai mũi họng tư nhân trên đường Trương Công Định (phường Vũng Tàu), bệnh nhi đến khám khá đông. Tiếng máy phun khí dung chạy ro ro xen lẫn tiếng ho, tiếng khóc.

Chờ con tới lượt khám, chị Lê Thị Kim Chi chia sẻ, hai con chị đang học tiểu học, vốn khỏe mạnh, ít khi đau ốm nhưng lần này, cả hai cùng ho, sốt cao, nôn ói. Những ngày sau đó, vợ chồng chị cũng bắt đầu đau họng, nghẹt mũi. Cả hai phải luân phiên nghỉ làm để vừa dưỡng bệnh, vừa chăm con.

Đang trong giai đoạn giao mùa, thời tiết tại TPHCM và khu vực lân cận liên tục thay đổi, nhiệt độ trong ngày chênh lệch. Đây là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp.

BS-CKII Lê Thị Thu Trang, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, cho biết, bệnh lý hô hấp hiện là nhóm bệnh chiếm tỷ lệ cao tại khoa và có xu hướng tăng rõ so với cùng kỳ năm 2025. Từ tháng 9 đến nay, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhi viêm đường hô hấp tại khu khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú, tăng khoảng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số ca điều trị nội trú tăng 50%, ngoại trú tăng 30%.

Khoa hiện có khoảng 80-100 bệnh nhi điều trị nội trú, trong đó 75%-80% mắc các bệnh lý đường hô hấp như viêm tiểu phế quản, viêm phổi, hen phế quản...

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, số trẻ đến khám vì các triệu chứng hô hấp cũng ở mức cao. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 2.500 lượt trẻ đến khám, trong đó khoảng 90 trường hợp phải nhập viện. Không chỉ trẻ em, người lớn cũng chịu ảnh hưởng khi thời tiết thay đổi thất thường.

Tại các cơ sở y tế, số lượt khám bệnh hô hấp ở người lớn cũng ở mức cao. Đơn cử, tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, trong hơn một tháng qua, có ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 1.000 lượt khám liên quan đến bệnh lý hô hấp.

Riêng tuần cao điểm của tháng 9, bệnh viện ghi nhận 4.594 lượt khám và 114 trường hợp phải điều trị nội trú. Trong đó, người lớn chiếm 4.138 lượt, hơn 90% tổng số lượt khám bệnh hô hấp, với 104 trường hợp phải nhập viện.

Không chủ quan khi trẻ ho, sốt

BS-CKII Lê Thị Thanh Thảo, Phó khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, khuyến nghị, phụ huynh cần theo dõi sát khi trẻ xuất hiện các triệu chứng như ho, sổ mũi, sốt, khò khè hoặc thở nhanh hơn bình thường.

Nếu trẻ sốt cao khó hạ, bú kém hoặc bỏ bú, mệt lả, thở rút lõm lồng ngực, tím môi, thở rít, nôn nhiều hoặc quấy khóc bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

Đây có thể là những dấu hiệu cho thấy bệnh đang diễn tiến nặng. Khi trẻ sốt, không nên chườm lạnh hoặc tắm nước lạnh và không chủ quan cho rằng trẻ chỉ bị cảm thông thường để bệnh kéo dài.

Để phòng bệnh, phụ huynh cần giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, tránh khói thuốc, bụi và nấm mốc; cho trẻ uống đủ nước, ăn đủ chất, giữ vệ sinh tay, mũi, họng. Hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người khi không cần thiết; thực hiện tiêm chủng đầy đủ, nhất là vaccine phòng cúm và phế cầu.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cảnh báo thời tiết nóng, lạnh xen kẽ bất thường có thể tạo điều kiện cho các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đặc biệt là cúm mùa, gia tăng. Phần lớn người mắc cúm có biểu hiện nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn tiến nặng, gây biến chứng, nhất là ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch.

Người dân không nên tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. Những người thuộc nhóm nguy cơ cao khi mắc cúm cần liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám và xử trí kịp thời.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ nay đến cuối tháng 10, Nam bộ vẫn còn mưa do các hình thế gây mưa tiếp tục hoạt động, song lượng mưa có xu hướng giảm. Mùa mưa tại Nam bộ có khả năng kết thúc sớm. Đến tháng 12, lượng mưa tại khu vực này được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm 5%-20%.

Theo nhiều chuyên gia khí tượng, xu hướng trên liên quan đến sự suy yếu dần của gió mùa Tây Nam tại Nam bộ, Nam Biển Đông và khu vực vịnh Thái Lan. Gió mùa Tây Nam trên Biển Đông có khả năng kết thúc vào khoảng cuối tháng 10. Đầu tháng 11 có thể là thời điểm Nam bộ bắt đầu bước vào mùa khô.

HẢI BÌNH - MINH KHUÊ