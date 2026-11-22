Ngày 22-11, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026 và ra mắt chương trình “Người Gần Nhất”, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập hội (23-11-1946 – 23-11-2026).

Ngày Cộng đồng có chủ đề “Mỗi người một hành động - Lan tỏa giá trị nhân ái”, khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp tham gia các hoạt động thiết thực vì cộng đồng, phù hợp với khả năng và nguồn lực. Sự kiện gắn với đợt thi đua “80 ngày hành động vì cộng đồng”, triển khai theo phương thức “cả nước cùng hành động”.

Các hoạt động tập trung hỗ trợ người yếu thế, hiến máu tình nguyện, vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người; tập huấn sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích, ứng phó thiên tai và duy trì các mạng lưới tình nguyện nhân đạo.

Nhân viên Chữ thập đỏ hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu tại chương trình. Ảnh: DƯƠNG LAN

Chương trình “Người Gần Nhất” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ khởi xướng, nhằm phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho cộng đồng, nhất là người trẻ.

Từ nay đến tháng 5-2027, chương trình tập trung đào tạo sơ cấp cứu thông qua ứng dụng công nghệ và thực hành trực tiếp với huấn luyện viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, theo tài liệu được Bộ Y tế phê duyệt. Người hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận huấn luyện sơ cấp cứu theo quy định.

Thời gian tới, chương trình dự kiến mở rộng nội dung đào tạo sang phòng chống đuối nước, nhận biết dấu hiệu đột quỵ, ứng phó thiên tai, hiến máu tình nguyện và cứu trợ nhân đạo.

NGỌC DUNG