Sau hai lần ghép thận trước đó, bệnh nhân vẫn phải tiếp tục điều trị do thận ghép suy chức năng. Tại Việt Nam, đến nay ghi nhận 3 trường hợp ghép thận lần thứ 3.

Các bác sĩ thực hiện ca ghép thận lần thứ 3 cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ngày 22-11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, bệnh nhân N.T.K.C., (75 tuổi, ở Hà Nội) phát hiện mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối từ năm 2000. Bệnh nhân được ghép thận lần đầu tại Trung Quốc vào năm 2000 và lần thứ hai tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2005.

Đầu năm 2026, bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám, phát hiện thận ghép lần thứ hai suy chức năng. Sức khỏe suy giảm, cơ thể mệt mỏi, ăn uống khó khăn, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Ở tuổi 75, sau hai lần ghép thận, bệnh nhân đối mặt với nhiều nguy cơ khi tiếp tục phẫu thuật, như bệnh lý tim mạch, biến chứng gây mê, tổn thương mạch máu, nhiễm trùng và các biến chứng do sử dụng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài. Trước phẫu thuật, bệnh viện tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, đánh giá tình trạng sức khỏe để lựa chọn phương án điều trị.

TS-BS Nguyễn Việt Hải, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu và Nam khoa, cho biết ghép thận lần thứ 3 trên cùng một người bệnh là trường hợp rất hiếm. Tại Việt Nam đến nay ghi nhận 3 trường hợp, trong đó bệnh nhân nói trên là người cao tuổi nhất. Thách thức lớn của ca ghép là lựa chọn vị trí đặt thận mới và xử trí hệ thống mạch máu, do cả hai hố chậu đều đã được sử dụng trong những lần ghép trước.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau ghép thận lần thứ 3. Ảnh: BVCC

Ê-kíp quyết định đặt thận ghép vào hố chậu phải, nơi thận ghép lần đầu đã teo nhỏ, không cản trở vị trí đặt thận mới. Các bác sĩ tạo hình và nối niệu quản thận ghép với niệu quản của bệnh nhân nhằm tận dụng giải phẫu tự nhiên, hạn chế biến chứng. Sau hai tuần, bệnh nhân hồi phục tốt, chức năng thận ghép ổn định và được xuất viện.

Theo BS Nguyễn Việt Hải, một số bệnh nhân cao tuổi, từng trải qua nhiều lần ghép tạng vẫn có thể được xem xét điều trị nếu đáp ứng điều kiện chuyên môn. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có thể phẫu thuật. Việc lựa chọn cần dựa trên đánh giá toàn diện, cân nhắc lợi ích, nguy cơ và khả năng cải thiện chất lượng cuộc sống lâu dài.

NGỌC DUNG