Xã hội

Nam bộ đề phòng dông lốc

SGGPO

Ngày 13-11, tại nhiều tỉnh, thành phố ở Bắc bộ có mưa do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao. Nam bộ sẽ có mưa dông rải rác vào chiều tối, riêng vùng biển Tây cần đề phòng thời tiết xấu.

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Sáng 13-11, một số nơi ở Bắc bộ có mưa nhỏ đến mưa vừa. Ảnh: PHÚC HẬU

Sáng 13-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, hệ thống gió Tây trên cao tiếp tục gây dải hội tụ ẩm, khiến Bắc bộ có mưa trong buổi sáng. Các khu vực có mưa nhiều gồm phía Nam tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, TP Hà Nội, TP Bắc Ninh, Lạng Sơn, phía Tây TP Hải Phòng và khu vực phía Đông Bắc TP Quảng Ninh. Trưa và chiều mưa giảm, nhiệt độ ở Bắc bộ có thể tăng lên 21-25 độ C.

Tại Trung bộ, nhiễu động gió Đông trên biển đang suy yếu, vùng mưa có xu hướng thu hẹp. Tuy nhiên, mưa vẫn xuất hiện ở TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 13-11, lượng mưa phổ biến tại khu vực này 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ chiều cùng ngày, mưa lớn giảm dần.

Tại Tây Nguyên và Nam bộ, ban ngày trời ít mưa, nắng gián đoạn. Chiều tối và tối, mưa rào và dông trở lại, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam bộ cần đề phòng mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên vùng biển Tây, khu vực từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa rào, dông mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

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Từ khóa

mưa bắc bộ nam bộ

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