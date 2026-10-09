Nâng cao kỹ năng công dân số, gắn với học tập suốt đời

Sáng 9-10, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM, UBND TPHCM tổ chức Ngày hội Công dân số TPHCM và Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ngày hội do Sở Khoa học công nghệ phối hợp với Sở GD-ĐT, Trung tâm Chuyển đổi số và Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ cùng đại diện các sở, ban, ngành tham quan gian hàng về giải pháp công nghệ

Tham dự ngày hội có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tại TPHCM Phạm Minh Tuấn cùng đại diện các sở, ban, ngành, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, học sinh và người dân trên địa bàn TPHCM.

Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, Ngày hội Công dân số TPHCM hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, thúc đẩy người dân thành phố tham gia an toàn, hiệu quả trên môi trường số, qua đó lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10) và Ngày Công dân số Việt Nam (15-10).

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, phát biểu tại Ngày hội Công dân số TPHCM

“Chuyển đổi số phải tạo ra những giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền thành phố. Bên cạnh phát triển kỹ năng số, thành phố cần một hệ thống hạ tầng, nền tảng và ứng dụng số dùng chung, được kết nối và vận hành thống nhất, tạo ra sự kết nối về dữ liệu, thông tin, dịch vụ và tương tác. Cùng với đó, mỗi người dân không chỉ là người sử dụng công nghệ, mà từng bước trở thành một công dân số chủ động, có kỹ năng, có trách nhiệm và có khả năng học tập suốt đời”, bà Võ Thị Trung Trinh cho biết.

Với thông điệp “Chuyển đổi số thiết thực vì người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố”, Ngày hội Công dân số năm 2026 gồm nhiều hoạt động trải nghiệm, nâng cao kỹ năng và nhận thức về chuyển đổi số cho người dân thành phố.

Cùng với đó, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 được phát động với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Trương Hải Thanh cho biết, tuần lễ không chỉ là hoạt động tuyên truyền thường niên, mà là dịp nâng cao nhận thức cho người dân về học tập suốt đời, học phải đi đôi với hành, tri thức phải được chuyển hóa thành năng lực giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Trương Hải Thanh chia sẻ về các hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Những năm trước, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tập trung nâng cao nhận thức về học tập suốt đời, phát triển văn hóa đọc, năng lực tự học và chuyển đổi số. Năm nay, tuần lễ có bước chuyển biến từ khuyến khích học tập sang thúc đẩy năng lực thực hành; từ tiếp cận công nghệ sang làm chủ công nghệ; từ sử dụng công nghệ nói chung sang sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách an toàn, có trách nhiệm và hiệu quả.

Các đại biểu tham quan các gian hàng về giải pháp công nghệ số

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, để hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế như khuyến khích học sinh tự học, đọc sách, nghiên cứu và trải nghiệm; khai thác thư viện số, học liệu mở; tổ chức các hoạt động STEM/STEAM, trải nghiệm công nghệ, kỹ năng số; hướng dẫn học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm; đồng thời tăng cường các hoạt động gắn học tập với thực hành và đời sống.

Riêng các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng đang từng bước đưa nội dung học tập đến gần hơn với nhu cầu thực tế của người dân và người lao động, nhất là kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.

Các hoạt động, mô hình, tinh thần học tập suốt đời không kết thúc khi tuần lễ khép lại mà tiếp tục được duy trì trong nhà trường, gia đình, cộng đồng và đời sống của mỗi người dân. (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM TRƯƠNG HẢI THANH)

Người dân trải nghiệm các giải pháp công nghệ tại Ngày hội Công dân số TPHCM năm 2026

Ngày hội đã bố trí các không gian trải nghiệm như “Tôi là Công dân số”, Không gian doanh nghiệp, Không gian tương tác, Không gian hưởng ứng học tập suốt đời... cùng nhiều hoạt động như tọa đàm, giao lưu tương tác nhằm giúp người dân, học sinh và doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ khẳng định, trong dòng chảy phát triển của thành phố, quá trình học tập và chuyển đổi số giúp không gian sống, không gian học tập, thực hành, trao đổi, tương tác với dịch vụ công của người dân thay đổi nhanh chóng, song cũng đặt ra yêu cầu thay đổi không chỉ về cách làm mà về tư duy học tập và làm việc. Hiện nay, TPHCM có nhiều điều kiện thuận lợi về kinh tế, xã hội và con người, trong đó có tiềm năng rất lớn về hệ sinh thái số với các giải pháp công nghệ. Song, điều này cũng đặt ra thách thức là bài toán kết nối dữ liệu; khai thác hiệu quả thông tin nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân, khai thác và sử dụng dữ liệu đúng mục đích. Liên quan đến học tập suốt đời, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đặc biệt nhất mạnh yêu cầu thực học, thực hành. Người dân có thể học liên tục, học theo nhu cầu và tiếp cận kiến thức qua các nền tảng công nghệ, nhưng cần chủ động lựa chọn thông tin, kiến thức, trải nghiệm muốn tiếp nhận, qua đó góp phần tạo nền tảng tri thức của mỗi người. “Tôi đề nghị Sở GD-ĐT và Sở Khoa học Công nghệ tiếp tục nghiên cứu các chính sách, giải pháp giúp người học chủ động trên môi trường số, làm chủ kỹ năng số một cách bền vững và toàn diện”. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh yêu cầu thực học, thực hành tại Ngày hội Công dân số TPHCM và phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

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