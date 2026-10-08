Đưa phong trào "Bình dân học vụ số" vào chiều sâu, thực chất

Ngày 8-10, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã làm việc với các phường Gia Định, phường Xuân Hòa, phường Tăng Nhơn Phú, phường Phú Nhuận về tình hình triển khai thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn thành phố từ tháng 6-2025 đến nay.

Đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện các phường tham dự, thông tin về tình hình triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn từ tháng 6-2025 đến nay về những thuận lợi, hạn chế, cùng những kiến nghị, đề xuất.

Theo đại diện các địa phương, Đảng ủy các phường thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn hệ thống chính trị phường, lồng ghép vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết, Chương trình lãnh đạo công tác hàng năm…

Tại phường Phú Nhuận, bà Lê Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND phường, thông tin UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026 trên địa bàn; Kế hoạch học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số trên nền tảng Bình dân học vụ số đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, các cơ sở giáo dục, các tổ chức chính trị - xã hội và Tổ Công nghệ số cộng đồng; đồng thời, lồng ghép thực hiện với các nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính, Đề án 06 và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phường xác định phổ cập kỹ năng số là quá trình giúp cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân chuyển kiến thức thành kỹ năng, thói quen sử dụng công nghệ trong công việc và đời sống. Các kế hoạch phân rõ đối tượng, nội dung và trách nhiệm thực hiện…

Đại diện phường Gia Định phát biểu tại buổi làm việc

Tại phường Gia Định, phong trào “Bình dân học vụ số” đạt được nhiều kết quả khả quan. Tại địa phương này, công tác thông tin, truyền thông về chuyển đổi số và Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai thông qua nhiều hình thức, trong đó chú trọng phát huy mạng xã hội và các nền tảng số. Trong thời gian từ tháng 6-2025 đến tháng 9-2026, phường đã thực hiện hơn 3.500 tin, bài, chuyên mục, sản phẩm truyền thông có hơn 10.000 lượt người theo dõi; đạt 1.753.573 lượt tương tác và gần 11 triệu lượt xem gồm các cá nhân, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tham gia góp phần lan tỏa thông tin về các phong trào trên các nền tảng số…

Dù có nhiều thuận lợi, phong trào “Bình dân học vụ số” tại phường Gia Định cũng gặp khó khăn như việc tiếp cận của người dân không đồng đều; một bộ phận người dân còn tâm lý e ngại hoặc chưa chủ động sử dụng các nền tảng số. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập, công tác còn hạn chế; thói quen học tập truyền thống vẫn còn phổ biến, gây khó khăn trong quá trình chuyển đổi sang môi trường trực tuyến. Công tác thống kê kết quả phổ cập kỹ năng số tại cơ sở còn hạn chế, nhất là các chỉ tiêu liên quan đến số người dân được hướng dẫn, số hộ gia đình được hỗ trợ trực tiếp, tỷ lệ số người được xác nhận đạt phổ cập tri thức, kỹ năng số trên nền tảng VNeID.

Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã làm việc với các phường Gia Định, phường Xuân Hòa, phường Tăng Nhơn Phú, phường Phú Nhuận về tình hình triển khai thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”

Tại phường Xuân Hòa, theo báo cáo của Đảng ủy phường, Công tác tuyên truyền về Phong trào “Bình dân học vụ số”, công tác chuyển đổi số được Đảng ủy phường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thường xuyên, sâu rộng, bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó chú trọng hoạt động tuyên truyền trên không gian mạng thông qua các trang thông tin, trang mạng xã hội chính thức của phường như Fanpage “Phường Xuân Hòa – Thành phố Hồ Chí Minh”, “XUÂN HÒA HÔM NAY”, Zalo OA chính quyền, Fanpage của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội, các cơ quan, đơn vị thuộc phường. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Chỉ đạo xây dựng và phát hành các sản phẩm truyền thông số hóa trực quan như Infographic, Video Clip ngắn, bài viết tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh VNeID, chữ ký số cá nhân, các nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ Vương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC-TTXH, Công an TPHCM

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ Vương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC-TTXH, Công an TPHCM, nhận định các địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc triển khai các công trình, dịch vụ số nhằm phổ cập và nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn. Theo đại diện Công an Thành phố, mục tiêu cốt lõi của phong trào "Bình dân học vụ số" là người dân phải nắm được kỹ năng cơ bản, nhận thức được và sử dụng được các nền tảng số để tham gia xây dựng chính quyền số. Nền tảng số quốc gia quan trọng nhất hiện nay chính là VNeID.

Theo thống kê của Công an Thành phố, tỷ lệ kích hoạt VNeID tại các đơn vị tương tương đối cao. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế thì vẫn còn những khoảng trống cần lưu ý như vẫn còn tỷ lệ nhất định người dân chưa định danh điện tử mức độ 2, nếu định danh mức độ 2 không kích hoạt thì không thể sử dụng VNeID. Trong khi một trong những tiêu chí đánh giá phong trào này là tỷ lệ người dân thực tế sử dụng VNeID. Đại diện Công an TP đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan quan tâm đẩy mạnh các mô hình tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thu nhận và kích hoạt VNeID. Đây là giải pháp sát thực tế nhất.

Thời gian qua, thành phố đã triển khai thử nghiệm việc học tập, quán triệt Nghị quyết trên nền tảng số cho cán bộ, công chức, đảng viên. Đây là nền tảng do Bộ Công an phối hợp xây dựng trên cơ sở phong trào "Bình dân học vụ số"…Khi mới đưa vào vận hành, hệ thống không tránh khỏi một số khó khăn, vướng mắc về mặt kỹ thuật khiến người dùng phản ánh. Nếu tiếp tục được giao vận hành và theo dõi hệ thống, Công an Thành phố sẽ tập trung xử lý các vướng mắc kỹ thuật quy mô lớn cho Thành phố. Đối với các lỗi lặp đi lặp lại, đơn giản ở cấp cơ sở, Công an Thành phố dự kiến sẽ tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật cho lực lượng nòng cốt của các đơn vị, giúp các đồng chí nắm vững thao tác để chủ động xử lý ngay tại địa phương, đảm bảo việc học tập Nghị quyết diễn ra thông suốt và hiệu quả.

Ông Trương Tấn Nghiệp, Phó Trưởng Ban Công tác xã hội, UBMTTQ Việt Nam Thành phố: Thời gian qua, chuyển đổi số và phong trào "Bình dân học vụ số" đã tạo được tiếng vang lớn,

Theo đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, hiện nay, mỗi địa bàn có những đặc thù riêng. Khi triển khai phong trào, có nhiều mô hình dành cho các đối tượng khác nhau, nhưng những mô hình dành cho các đối tượng đặc thù thì không phải nơi nào cũng có. Do đó, các địa phương quan tâm, chủ động báo cáo đầy đủ các mô hình, giải pháp gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp. Việc báo cáo kịp thời sẽ giúp kết quả chung của Thành phố được ghi nhận tốt hơn.

Theo ông Trương Tấn Nghiệp, Phó Trưởng Ban Công tác xã hội, UBMTTQ Việt Nam Thành phố, thời gian qua, phong trào chuyển đổi số và "Bình dân học vụ số" đã tạo được tiếng vang lớn, thể hiện sự quan tâm sát sao của cả hệ thống chính trị thành phố. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, cần quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả thực chất của phong trào để người dân thực sự được thụ hưởng từ thành quả công nghệ. Đặc biệt, cần tránh tình trạng người dân hoặc cán bộ phải cài đặt quá nhiều ứng dụng trùng lặp. Việc một chiếc điện thoại phải cài quá nhiều app sẽ gây phiền hà, lãng phí thời gian và làm giảm hiệu quả sử dụng, trong khi chỉ cần tập trung vào nền tảng VNeID, là nền tảng quốc gia quan trọng. Việc triển khai phải diễn ra thường xuyên, bền bỉ để hình thành thói quen...

Trong quá trình triển khai tại cơ sở, cần lưu ý đến tâm lý và khả năng tiếp thu của từng nhóm đối tượng, tránh áp dụng phương pháp cứng nhắc, tránh tình trạng "nửa số, nửa giấy". Chẳng hạn, người dân đã thao tác khai báo trực tuyến trên hệ thống quốc gia, nhưng khi đến làm việc tại cấp phường, xã lại phải làm lại thủ tục giấy hoặc bị nghẽn ở khâu tiếp nhận. Điều này gây lãng phí thời gian của dân và làm giảm niềm tin vào chuyển đổi số. Mục đích cuối cùng của chuyển đổi số là người dân được thụ hưởng và bộ máy cán bộ vận hành tinh gọn, hiệu quả. Trong thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành rà soát, phản hồi thực tế từ người dân và cán bộ cơ sở, cùng Thành phố điều chỉnh phương pháp triển khai sao cho thực chất, dễ làm, khai thác hết tính năng của công nghệ và mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

Đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng tại buổi làm việc

Ghi nhận những kết quả đạt được của các địa phương, đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, qua trao đổi, ý kiến từ các địa phương, sở, ngành, phong trào "Bình dân học vụ số" cần tiếp tục bổ sung các mô hình hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, đưa công nghệ số vào thực tiễn quản lý và đời sống chứ không đặt nặng hình thức hay tạo thêm phiền hà cho dân. Khi đưa phong trào vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, mỗi nhóm đối tượng như người dân, cán bộ, công chức, đảng viên lớn tuổi cần có cách tiếp cận và chính sách hỗ trợ riêng phù hợp...

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM

Cũng theo đồng chí Lê Văn Minh, hiện khâu giải ngân trong chi ngân sách cho chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo ở một số nơi còn chậm dẫn đến nghẽn dòng vốn. Thành phố, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài chính đang tích cực phối hợp để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế kinh phí, đảm bảo sớm có nguồn lực phân bổ xuống cơ sở.

Đồng chí Lê Văn Minh, nhấn mạnh rút kinh nghiệm từ thực tế, không nên dàn trải quá nhiều app nhỏ lẻ gây áp lực cho người dân và cán bộ vì phải tạo quá nhiều tài khoản. Thay vào đó, nên tập trung xây dựng một nền tảng dùng chung tích hợp. Người dùng chỉ cần đăng nhập một nền tảng để giải quyết hầu hết các nhu cầu…

Trong thời gian tới, thành phố sẽ phối hợp, hướng tới cấp tài khoản đồng bộ, tránh việc mỗi ngành, đoàn thể lại yêu cầu nhập liệu và lập hồ sơ riêng lẻ. Đồng thời, hướng tới việc số hóa đồng bộ hồ sơ cán bộ, công chức, đảng viên, từ khám sức khỏe đến quy trình nghiệp vụ trên một nền tảng duy nhất để giảm bớt áp lực thủ tục giấy tờ… "Trong năm nay và các năm tới, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và công tác chuyển đổi số. Việc kiểm tra sẽ đi vào chiều sâu, đánh giá đúng thực chất chứ không làm lướt qua, không dừng ở khảo sát. Khi kiểm tra, giám sát sẽ sâu hơn, đánh giá thực chất hơn.."- đồng chí Lê Văn Minh, nhấn mạnh.

ĐẶNG TRINH