TPHCM khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025

Sáng 1-10, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, UBND TPHCM tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 với chủ đề “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng”. Tham dự có đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM phất cờ xuất phát đoàn xe diễu hành tại Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025

Tuần lễ kéo dài từ hôm nay (1-10) đến hết ngày 7-10 với nhiều hoạt động thiết thực như: hội thảo, chuyên đề thực hành, cuộc thi kỹ năng số nhằm phổ cập kiến thức công nghệ; các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm và sử dụng thông tin an toàn, hiệu quả trên internet cho học sinh, sinh viên và toàn thể người dân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết: "Tri thức và công nghệ đang trở thành động lực then chốt cho sự phát triển. Để không bị tụt hậu và góp phần xây dựng TPHCM thành nơi tri thức - công nghệ - sáng tạo gắn liền với mọi hoạt động, mỗi người dân phải tích cực tự học, học tập suốt đời, xem chuyển đổi số trong học tập và lao động là nhiệm vụ cấp thiết".

Đại biểu tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 ở TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Nguyễn Văn Hiếu kêu gọi các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học, trung tâm tạo điều kiện để mọi công dân được học tập thường xuyên, liên tục. Mỗi gia đình, mỗi dòng họ phát huy truyền thống hiếu học, nêu gương cho thế hệ trẻ. Mỗi công dân xây dựng ý thức tự học, học nữa, học mãi, để phát triển bản thân, làm chủ công nghệ và tri thức, đóng góp vào sự phát triển chung.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, phát biểu khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Riêng UBND 168 phường, xã và đặc khu tích cực xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã hội học tập, giúp cho mỗi người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn, xã hội ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn.

Cũng tại lễ khai mạc, anh Trần Tiến Phước, học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận 8, đã truyền cảm hứng học tập mạnh mẽ cho những người tham dự thông qua việc chia sẻ câu chuyện lấy bằng tốt nghiệp THPT ở tuổi 40 của mình.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao học bổng hiếu học cho học sinh phường Sài Gòn tại lễ khai mạc sáng 1-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Anh kể: “Tôi vừa làm việc, làm chồng, làm cha, vừa dành thời gian đến lớp. Có những lúc mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc, mặc cảm vì tuổi tác khi ngồi chung lớp với các bạn trẻ. Nhưng tôi tự nhủ rằng nếu hôm nay mình dừng lại, thì ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ. Tôi muốn làm tấm gương tốt cho con, để các con thấy dù cha có tuổi, bận rộn vẫn không ngừng học tập mà cố gắng noi theo".

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 diễn ra đồng thời trên phạm vi cả nước nhằm đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong cộng đồng, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc học tập suốt đời.

Xã Phước Thành: Tạo cơ hội học tập bình đẳng, thuận lợi cho mọi người dân Sáng 1-10, UBND xã Phước Thành (TPHCM) tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025. Học sinh Trường Tiểu học Tân Hiệp quyên góp sách cho các thư viện trường học Sự kiện nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc học tập, đặc biệt là tự học và học tập suốt đời gắn với việc làm chủ tri thức và công nghệ đối với sự phát triển của mỗi cá nhân; tăng cường trách nhiệm, sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội đối với việc phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời. Đại biểu tham dự lễ khai mạc Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Phước Thành kêu gọi người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và các nền tảng số nhằm tạo cơ hội học tập bình đẳng, thuận lợi cho mọi người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế. CAO SƠN

THU TÂM