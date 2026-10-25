Nga và Ukraine cam kết ngừng bắn ở thành phố Alyoshki

Ngày 24-10 (giờ địa phương), bà Yana Lantratova, Ủy viên nhân quyền Liên bang Nga và người đồng cấp Ukraine Dmitry Lubinets đã thảo luận việc thực hiện nghiêm túc lệnh ngừng bắn thành phố Alyoshki, vùng Kherson, miền Nam Ukraine.

Binh sĩ Nga tại Ukraine. Ảnh: TASS

Theo TASS, Nga và Ukraine đều cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn để thực hiện sứ mệnh nhân đạo tại thành phố Alyoshki. Mọi việc đang diễn ra đúng theo các thỏa thuận đã đạt được.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả tình hình nhân đạo ở Alyoshki rất nghiêm trọng. Lương thực và thuốc men không thể được chuyển vào thành phố do pháo kích và các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine.

Lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại Alyoshki cũng được Nhà Trắng thông báo, có hiệu lực từ ngày 29-10.

Trong diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn kênh ABC News mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng đóng băng các chiến dịch quân sự dọc theo đường ranh giới hiện tại ở phía Đông để nhanh chóng chấm dứt xung đột, đồng thời kiên quyết bác bỏ việc nhượng bộ về lãnh thổ.

Ông Zelensky cũng bày tỏ lấy làm tiếc về việc Mỹ giảm viện trợ quân sự, cho biết Ukraine chỉ nhận được 24 tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ trong 3 tháng qua, thấp hơn nhiều so với nhu cầu trung bình hằng tháng là 350 quả. Phía Ukraine cũng cho biết, hệ thống vệ tinh Starlink và phiên bản quân sự Starshield đã hoạt động đầy đủ trở lại sau hơn một tuần bị hạn chế, khiến các chiến dịch quân sự bị gián đoạn và làm căng thẳng với Mỹ gia tăng.

Tuy nhiên, theo CNN, Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk, sở hữu Starlink, cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm điều khoản của công ty. Cả ông Musk lẫn Chính phủ Mỹ, bên vận hành Starshield bằng công nghệ Starlink, đều chưa nhận trách nhiệm về việc áp đặt các hạn chế này.

KHÁNH MINH