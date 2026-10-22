Đen cùng "Những em bé mặt trời" dẫn khán giả khám phá vẻ đẹp Tây Nguyên

Đen phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên " Những em bé mặt trời" vào tối 22-10 , do Đen, Lynk Lee và Pink Frog sáng tác và thể hiện, được sản xuất bởi Long Nguyễn.

Cơ duyên để Đen viết nên Những em bé mặt trời bắt đầu từ chuyến đi mà anh tham gia với vai trò khách mời trong chương trình làm việc giữa UBND tỉnh Gia Lai và UNICEF Việt Nam. Những cuộc gặp gỡ với trẻ em, người dân địa phương và những người đang ngày ngày nỗ lực hỗ trợ cộng đồng đã khơi dậy trong Đen nhiều cảm xúc. Đặc biệt, không gian sống, mùi hương và hình ảnh những đứa trẻ vui đùa giữa thiên nhiên khiến anh nhớ lại tuổi thơ của chính mình.

Đen hy vọng nhiều người sẽ mang yêu thương và sẻ chia đến Gia Lai

Một trong những hình ảnh để lại ấn tượng sâu đậm nhất với Đen trong chuyến đi là những đứa trẻ đầu trần, chân đất chạy dưới nắng vàng ở các ngôi làng. Hình ảnh ấy cũng trở thành nguồn cảm hứng trực tiếp cho tên gọi Những em bé mặt trời.

"Những em bé mặt trời" dẫn Đen và khán giả khám phá bức tranh trong trẻo của đại ngàn Tây Nguyên

MV Những em bé mặt trời đưa khán giả khám phá vùng đất Gia Lai với cảnh sắc thiên nhiên, vẻ đẹp của cuộc sống, văn hóa và con người nơi đây.

Đen chia sẻ, anh mong muốn gửi đến khán giả không chỉ là tình yêu dành cho một vùng đất, mà còn là sự quan tâm nhiều hơn đến trẻ em và những người đang nỗ lực mỗi ngày vì cộng đồng.

MV Những em bé mặt trời chính thức ra mắt trên các nền tảng âm nhạc và kênh YouTube từ 20 giờ ngày 22-10.

THU HƯƠNG