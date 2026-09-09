Đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao TPHCM - Cần Giờ

Tại các khu vực đang triển khai dự án đường sắt tốc độ cao TPHCM - Cần Giờ, phóng viên ghi nhận các đơn vị liên quan tập trung thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Thi công cầu vượt tuyến đường sắt tốc độ cao TPHCM - Cần Giờ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại những khu vực dự kiến có tuyến đường sắt đi qua, công tác khảo sát địa chất, nghiên cứu hướng tuyến đang được tập trung thực hiện và đẩy nhanh tiến độ. Các phương án kết nối tuyến với khu vực trung tâm TPHCM và Cần Giờ cũng được tính toán nhằm bảo đảm khả năng khai thác đồng bộ với mạng lưới giao thông hiện hữu.

Thi công cầu vượt sông Cần Giờ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo phương án đang được nghiên cứu, hướng tuyến đi qua khu vực vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, không đi qua vùng lõi nhằm hạn chế tác động đến hệ sinh thái.

Khoan kiểm tra địa chất qua đoạn Rừng Sác. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong quá trình chuẩn bị dự án, công tác kiểm tra, khảo sát địa chất được chú trọng. Tại khu vực Rừng Sác, các đơn vị đã khoan kiểm tra địa chất để phục vụ nghiên cứu, đánh giá điều kiện xây dựng tuyến.

Việc sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư, chuẩn bị mặt bằng và thống nhất phương án kỹ thuật sẽ tạo cơ sở để dự án triển khai đồng bộ. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch, đô thị, dịch vụ và kinh tế biển Cần Giờ, góp phần hình thành trục kết nối mới giữa trung tâm TPHCM và khu vực ven biển.

Theo đề xuất, dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 102.000 tỷ đồng, do Tập đoàn Vingroup đề xuất nghiên cứu theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tuyến có chiều dài khoảng 54km, được thiết kế đường đôi, khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế lên đến 250km/giờ.

QUỐC HÙNG - THANH THƯƠNG