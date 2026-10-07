Người lập nhóm Facebook “Những người ghét bố mẹ” đổi tên nhóm sau khi được nhắc nhở

Sau khi làm việc với Công an tỉnh Hưng Yên, người lập nhóm Facebook “Những người ghét bố mẹ” với gần 1.000 thành viên đã tự nguyện đổi tên nhóm, kiểm duyệt chặt chẽ các bài viết.

Ngày 7-10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng An ninh mạng Công an tỉnh đã làm việc với chị L.T.C. (sinh năm 2005, trú tại Hưng Yên) về việc sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để lập nhóm nói trên.

Tại buổi làm việc, chị C. cho biết đã lập nhóm từ khi còn là học sinh, do có những bất đồng, giận dỗi với cha mẹ và các thành viên trong gia đình. Theo chị C., việc lập nhóm xuất phát từ suy nghĩ, cảm xúc cá nhân, không nhằm gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

L.T.C làm việc với công an. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, qua trao đổi, tuyên truyền, chị C. nhận thức việc lập nhóm như trên chưa phù hợp, có thể tác động không tốt đến dư luận xã hội, nhất là học sinh, sinh viên, và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Sau khi được nhắc nhở, chị C. tự nguyện đổi tên nhóm, kiểm duyệt chặt chẽ các bài viết đăng tải và cam kết không tiếp tục thực hiện các hành vi tương tự.

Công an tỉnh Hưng Yên cho rằng bất đồng về quan điểm, cách ứng xử, định hướng học tập, sinh hoạt giữa cha mẹ và con cái là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc đưa cảm xúc nhất thời lên mạng xã hội, đặc biệt thông qua các trang, nhóm có tên gọi hoặc nội dung tiêu cực, có thể tạo hiệu ứng lan truyền, dẫn đến những hệ quả ngoài mong muốn.

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, cân nhắc kỹ trước khi tạo lập các trang, nhóm, đăng tải hoặc chia sẻ nội dung; sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, văn minh.

NGUYỄN HƯỞNG