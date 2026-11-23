Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan), Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam và Heineken Việt Nam nhằm đánh giá tiến độ các dự án đầu tư, trao đổi định hướng hợp tác và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai. Trọng tâm là thúc đẩy chuỗi dự án nông nghiệp công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến, xuất khẩu và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn De Heus Gabor Fluit trao đổi tại buổi làm việc (ẢNH: TƯỜNG OANH)

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp, tập đoàn, đặc biệt Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam đã cụ thể hóa các cam kết đầu tư bằng những dự án có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại. Đồng chí cho rằng, mô hình chăn nuôi, chế biến khép kín gắn với kinh tế tuần hoàn không chỉ mang lại giá trị kinh tế, tạo việc làm mà còn góp phần định hình hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh trong thời gian tới.

Khẳng định quan điểm “Thành công và sự thịnh vượng của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính để các dự án triển khai đúng tiến độ, vận hành an toàn, hiệu quả.

TƯỜNG OANH