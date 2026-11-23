Từ đầu năm 2026 đến nay, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có nhiều nỗ lực thực hiện giải ngân vốn đầu tư công nhưng tiến độ vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là nguồn vốn từ năm 2025 chuyển sang. Thời gian còn lại không nhiều, nên các chủ đầu tư đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân từng ngày, tăng tốc về đích.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh đang được đẩy nhanh tiến độ thi công (ẢNH: TẤN THÁI)

Những ngày này, trên công trường khu neo đậu tránh trú bão và bến cá Cái Cùng (dự án có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, nằm trên địa bàn xã Đông Hải và xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau) các công nhân không chỉ thi công ban ngày, thời điểm thời tiết thuận lợi nhà thầu còn tổ chức thi công ban đêm. Hiện các hạng mục chính như kè bảo vệ khu neo đậu, khu bến cá, bến cập tàu, đường vào bến cá, đường công vụ… đang được tăng tốc, đảm bảo tiến độ cam kết với chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau, cho biết, dự án này có thời điểm gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Khi vướng mắc này được tháo gỡ thì tiến độ đã “chạy” nhanh hơn. Dù vậy, ban không chủ quan mà giám sát chặt chẽ đơn vị thi công, không để chậm tiến độ, đảm bảo tiến độ giải ngân vào cuối năm 2026. Cũng theo ông Nguyễn Minh Đức, công tác giải phóng mặt bằng là yếu tố then chốt quyết định tiến độ và hiệu quả giải ngân. Vì vậy, để tăng tốc giải ngân cuối năm, thì UBND các xã, phường nhanh chóng xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các dự án: kè bờ sông TP Bạc Liêu còn vướng mặt bằng (trong đó, 3 trường hợp ở phường Bạc Liêu và 2 trường hợp ở phường Hiệp Thành); dự án đầu tư xây dựng kè Nhà Mát còn vướng mặt bằng 1 trường hợp; dự án xử lý xói lở và gia cố lòng sông thị trấn Gành Hào (đoạn tiếp giáp cảng cá Gành Hào) còn vướng mặt bằng 5 trường hợp...

Trong số các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Cà Mau, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh (tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng) được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Nguyên nhân do nguồn vốn Trung ương bố trí cho dự án từ năm 2025 chuyển sang rất lớn nhưng tiến độ giải ngân quá chậm, đến cuối tháng 10-2026 còn khoảng 1.100 tỷ đồng chưa giải ngân.

Ông Ngô Nguyên Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, cho biết, các dự án khác ban làm chủ đầu tư có tiến độ giải ngân tốt, cuối năm 2026 giải ngân hết vốn. Tuy nhiên, với dự án bệnh viện 1.200 giường bệnh còn gặp nhiều khó khăn. “Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ, ban đang dồn toàn lực để cùng với các nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị thi công. Đặc biệt là yêu cầu đơn vị thi công đẩy mạnh tập kết vật liệu tại công trình, tăng đội ngũ nhân lực và thiết bị thi công, tổ chức tăng ca, thi công ban ngày lẫn ban đêm để bù tiến độ”, ông Phong cho biết. Lãnh đạo ban cũng túc trực tại công trường cùng đồng hành và giám sát tiến độ công việc. Bên cạnh đó, để nâng tỷ lệ giải ngân, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh tổ chức triển khai các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh.

Theo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh năm 2026 trên 11.383 tỷ đồng (bao gồm năm 2025 chuyển sang), đến cuối tháng 10-2026 đã giải ngân 6.564 tỷ đồng, đạt gần 58%, cao hơn cùng kỳ năm 2025 (giải ngân 5.184 tỷ đồng, đạt 42%); trong đó vốn ngân sách địa phương giải ngân khá tốt, đạt gần 69%, còn vốn năm 2025 chuyển sang thì giải ngân chậm, đạt 33%.

Theo ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, giải ngân vốn đầu tư công có vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Nếu các nguồn vốn đã được bố trí mà không được giải ngân kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của từng địa phương, cũng như đời sống của người dân. Vì vậy, trên cơ sở chỉ đạo của 6 tổ giám sát của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các chủ đầu tư tập trung bám sát tiến độ, quyết liệt chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, giải ngân hết kế hoạch vốn, nhất là nguồn vốn ngân sách trung ương kéo dài từ năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu trong giai đoạn nước rút, các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư phải chuyển mạnh từ tư duy “báo cáo khó khăn” sang tư duy “hành động”, tập trung giải quyết công việc và chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả giải ngân và giải phóng mặt bằng được xem là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

TẤN THÁI