Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ cho nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công trong 2 tháng cuối năm 2026. Theo đó, các đơn vị phải chủ động rà soát từng công trình, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm xử lý và thời gian hoàn thành; không để những vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến kết quả chung.

Đối với nguồn vốn khoa học, công nghệ, các đơn vị được phân bổ vốn phải cam kết bằng văn bản về tiến độ giải ngân, bảo đảm thực hiện đúng thời gian quy định. Các ban quản lý dự án tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho những chủ đầu tư có tiến độ giải ngân thấp.

Riêng các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương phải cam kết thực hiện, bảo đảm tiến độ giải ngân theo yêu cầu.

Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao Tây Ninh 31.048,7 tỷ đồng vốn đầu tư công; HĐND tỉnh phân bổ 37.422,96 tỷ đồng. Đến ngày 30-10, UBND tỉnh đã phân bổ 37.017,674 tỷ đồng, còn 405,286 tỷ đồng chưa phân bổ do một số dự án chưa hoàn tất điều kiện và các nhiệm vụ liên quan đến chuẩn bị đầu tư, thanh toán dự án hoàn thành. Trong tổng số 110 chủ đầu tư có kế hoạch vốn ngân sách tỉnh quản lý, mới có 41 chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân trên 75%, còn 69 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức này.

NGÂN KIM