Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp nước ngoài trao đổi tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026 (ẢNH: KIM NGÂN)

Vốn FDI tăng mạnh

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, cho biết, để thu hút vốn FDI, thời gian qua, tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, có việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước. Gần đây nhất là Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026 với sự tham dự của hơn 500 nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Tại hội nghị, tỉnh đã đồng ý chủ trương và chứng nhận đầu tư cho hơn 100 dự án, với tổng vốn khoảng 920.000 tỷ đồng, tương đương 36 tỷ USD. Cùng thời điểm, 13 công trình được khởi công đồng loạt. Tổng vốn của các công trình này khoảng 116.000 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh Tây Ninh cũng tổ chức các đoàn công tác sang thăm, làm việc, kết nối và xúc tiến đầu tư tại nhiều quốc gia, đối tác tiềm năng như Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Hàn Quốc và Pháp… Thông qua các chuyến công tác, tỉnh Tây Ninh tích cực quảng bá tiềm năng, thế mạnh, giới thiệu các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, nhất là lĩnh vực công nghiệp, đô thị, thương mại - dịch vụ và hạ tầng.

Qua triển khai quyết liệt các giải pháp pháp, đến nay hoạt động thu hút vốn FDI tại Tây Ninh đạt nhiều kết quả tích cực. Theo UBND tỉnh Tây Ninh, trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương cấp mới 113 dự án có vốn FDI, đạt tổng số vốn hơn 838,4 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, vốn FDI tăng 126 triệu USD, bình quân mỗi dự án FDI tăng từ 4,6 lên khoảng 7,4 triệu USD. Lũy kế đến cuối tháng 9-2026, toàn tỉnh có 2.152 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 27,16 tỷ USD. Tây Ninh hiện xếp thứ 7 cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.

Nhiều doanh nghiệp FDI cũng bày tỏ hài lòng khi đến đầu tư, hoạt động tại tỉnh Tây Ninh. Ông Park Seung Soo, Giám đốc Công ty TNHH Meta Biomed Vina (Khu công nghiệp Long Hậu, xã Cần Giuộc) đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các ngành và chính quyền địa phương dành cho doanh nghiệp. “Chúng tôi nhận thấy môi trường đầu tư ở đây ngày càng thuận lợi nên đã kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc khác đến đây đầu tư”, ông Park Seung Soo cho hay.

Tạo môi trường kinh doanh an toàn, bền vững

Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tây Ninh xác định “Thành công của doanh nhân, doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”. Theo đó, thời gian tới, Tây Ninh tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, gia tăng hoạt động đầu tư, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế-xã hội… Tỉnh Tây Ninh cam kết tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, tài chính. Cùng với đó, Tây Ninh sẽ tập trung cải thiện PCI, tạo môi trường kinh doanh an toàn, bền vững cho doanh nghiệp. Tỉnh tiếp tục hướng đến các thị trường tiềm năng như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, nhằm thu hút những dự án có giá trị cao, chất lượng. Công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện - điện tử, logistics, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao... là những lĩnh vực được tỉnh ưu tiên lựa chọn mời gọi đầu tư. Tây Ninh định hướng thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, sử dụng đất hiệu quả và thân thiện môi trường; đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, công khai minh bạch các quy hoạch và danh mục dự án kêu gọi đầu tư…

Tây Ninh hiện có 46 KCN với tổng diện tích hơn 14.500ha, trong đó 32 KCN đã đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư, hơn 1.000ha đất sạch sẵn sàng cho thuê. Ngoài ra, tỉnh còn có 22 CCN đang hoạt động, 28 CCN đang triển khai thực hiện thủ tục đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Theo quy hoạch, Tây Ninh sẽ có 59 KCN, 82 CCN, 4 cửa khẩu quốc tế, 3 khu kinh tế cửa khẩu và 1 cảng quốc tế.

KIM NGÂN