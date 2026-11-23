Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hẩu (COP31), Việt Nam cùng các quốc gia và tổ chức quốc tế công bố đối tác chuyển đổi chuỗi giá trị nông lâm thủy sản ứng phó với khí hậu và có trách nhiệm (P-CRAFT).

Nestlé thúc đẩy chuyển đổi khả năng chống chịu dài hạn của chuỗi cung ứng

Nestlé Việt Nam tham gia sáng kiến với vai trò đối tác kỹ thuật, đóng góp kinh nghiệm thực tiễn nhằm thúc đẩy các chuỗi giá trị nông nghiệp có khả năng chống chịu, có trách nhiệm và mang lại lợi ích thiết thực cho người sản xuất.

Đối với Nestlé Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi hệ thống nông nghiệp - thực phẩm có mối liên hệ trực tiếp với khả năng chống chịu dài hạn của chuỗi cung ứng và sinh kế của người nông dân. Trong đó, chuyển đổi canh tác theo hướng nông nghiệp tái sinh là một trong những trọng tâm góp phần giảm phát thải, cải thiện sức khỏe đất, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và tăng khả năng thích ứng của nông hộ. Tuy nhiên, để những giải pháp này tạo ra tác động trên quy mô lớn cần sự phối hợp giữa chính phủ, doanh nghiệp, giới khoa học, các tổ chức tài chính và cộng đồng nông dân.

Trong bối cảnh đó, Nestlé Việt Nam tham gia P-CRAET với vai trò đối tác kỹ thuật. Với kinh nghiệm làm việc cùng nông dân và các đối tác trong chuỗi giá trị, Nestlé Việt Nam mong muốn đóng góp những bài học thực tiễn, đồng thời hợp tác và học hỏi cùng chính phủ, các nhà nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp, các đối tác phát triển để kiểm chứng và nhân rộng những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Sự tham gia của Nestlé Việt Nam đối với sáng kiến này tiếp nối nền tảng hợp tác lâu dài với Bộ NN-MT thông qua vai trò đồng chủ trì Chương trình Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam từ năm 2010 và Chương trình NESCAFÉ Plan được triển khai từ năm 2011.

MINH HẢI