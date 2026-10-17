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Nhiều hoạt động tri ân và chăm lo an sinh ở các xã, phường

SGGPO

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), tại nhiều xã, phường của TPHCM diễn ra các hoạt động ý nghĩa như chăm lo hậu phương quân đội, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh Hùng, khám mắt cho người cao tuổi…

Ngày 17-10, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp Đồn Biên phòng Phước Thuận, Hội LHPN xã Hồ Tràm, Bệnh viện Mắt Hà Nội - Đồng Nai và các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Bữa ăn an sinh, khám mắt miễn phí cho người cao tuổi”.

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Chương trình khám mắt miễn phí cho người cao tuổi

Tại chương trình, ban tổ chức phục vụ bữa ăn an sinh cho 100 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Các cụ còn được khám mắt, đo thị lực, tư vấn bệnh lý về mắt, hướng dẫn cách chăm sóc mắt và cấp phát thuốc miễn phí.

Cùng ngày, tại phường Tam Long, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường làm trưởng đoàn, đến thăm hỏi, tặng quà 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng: Trần Thị Lưỡng, Trần Thị Đường và Trần Thị Trinh.

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Lãnh đạo phường Tam Long ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Lưỡng

Tại các nơi đến thăm, đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, gửi lời chúc tốt đẹp và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp của các Mẹ cùng gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Dịp này, Đảng ủy - UBND - Ban CHQS phường Tam Long cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chiến sĩ đang tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đến thăm các gia đình, đoàn trao quà gồm 20kg gạo cùng các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của địa phương đối với hậu phương quân đội, tiếp thêm động lực để chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.

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Sự quan tâm của địa phương với hậu phương quân đội tạo động lực để các chiến sĩ yên tâm công tác

Trước đó, Hội LHPN xã Nghĩa Thành tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Hữu Trường yêu cầu Hội LHPN xã tiếp tục quan tâm xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có tri thức, sức khỏe, trách nhiệm, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên.

Đặc biệt, hội cần tập trung hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, chú trọng chăm lo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giúp chị em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

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Hội LHPN xã Nghĩa Thành chăm lo, đỡ đầu cho trẻ mồ côi

Trong Tháng cùng phụ nữ hành động, Hội LHPN xã Nghĩa Thành thực hiện 7 công trình với tổng kinh phí 50 triệu đồng, bao gồm các hoạt động: trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, đỡ đầu trẻ mồ côi, phát cơm chay từ thiện…

KHÁNH CHI

Từ khóa

Mẹ Việt Nam tri ân hậu phương quân đội tặng quà Ngày Phụ nữ Việt Nam

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