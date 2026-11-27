Sáng 27-11, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TPHCM phối hợp với UBND xã Phú Giáo tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao khả năng phối hợp, hỗ trợ về trợ giúp pháp lý cho cán bộ, công chức và đội ngũ cộng tác viên ở cơ sở.

Đối tượng tham dự tập huấn là công chức, cán bộ MTTQ, Công an xã, các phòng, ban chuyên môn, trưởng các ấp, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đoàn viên, thanh niên, người có uy tín trong cộng đồng và người sau cai nghiện ma túy.

Đại biểu trao đổi thông tin tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN MINH

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TPHCM trình bày các chuyên đề về chính sách, pháp luật phòng, chống ma túy; chính sách trợ giúp pháp lý; kỹ năng phối hợp và chuyển gửi vụ việc trợ giúp pháp lý.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được giới thiệu về hiểm họa của ma túy, cách nhận biết các loại ma túy phổ biến, đặc biệt là những nguy cơ và tác hại của ma túy đối với lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Hội nghị tập huấn nâng cao khả năng phối hợp, hỗ trợ về trợ giúp pháp lý của xã Phú Giáo. Ảnh: NGUYỄN MINH

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những tình huống thực tế liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý; qua đó làm rõ quy trình phối hợp, hỗ trợ và chuyển gửi vụ việc khi có nhu cầu.

Chương trình tập huấn không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ, lực lượng nòng cốt tại địa phương, mà còn bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng đủ điều kiện. Qua đó, chung tay xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, hướng đến mục tiêu xã hội không có ma túy.

XUÂN TRUNG