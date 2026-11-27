Qua 4 đợt hiến máu tình nguyện, xã Long Hải (TPHCM) đã tiếp nhận 1.775 đơn vị máu, vượt 125 đơn vị so với chỉ tiêu năm 2026.

Cán bộ, công nhân, viên chức và người dân tham gia đợt hiến máu tình nguyện thứ 4 trong năm của xã Long Hải.

Sáng 27-11, tại Trường Tiểu học Chu Văn An, UBND xã Long Hải phối hợp với Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức đợt hiến máu tình nguyện thứ 4 trong năm.

Khoảng 500 người đến đăng ký hiến máu, gồm cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn xã.

Sau khi khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe cho người đăng ký, ban tổ chức tiếp nhận 394 đơn vị máu, bổ sung vào nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị.

Năm 2026, xã Long Hải có chỉ tiêu vận động 1.650 đơn vị máu. Với kết quả đợt này, địa phương đạt 107,6% kế hoạch năm.

NGUYỄN NAM