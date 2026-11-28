Phường Vũng Tàu hướng đến kết nối di tích lịch sử - văn hóa với du lịch biển, ẩm thực và kinh tế đêm, từ đó từng bước hình thành những hành trình trải nghiệm có chiều sâu, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Nối dài hành trình khám phá

Lần đầu tiên đến Vũng Tàu, bà Keth Thepvongsa (du khách người Lào) không giấu được sự thích thú trước vẻ đẹp cổ kính, độc đáo của di tích Bạch Dinh nằm trên sườn núi Lớn.

Khách du lịch nghe giới thiệu về di tích nhà má Tám Nhung. Ảnh: QUANG VŨ

Bên trong dinh thự hiện trưng bày hàng ngàn cổ vật gốm sứ Hòn Cau được trục vớt từ những con tàu đắm dưới lòng đại dương. Tại đây, bà còn được nghe thuyết minh về dấu ấn của vua Bảo Đại cùng những câu chuyện lịch sử.

Sau khi tham quan Bạch Dinh, bà và đoàn du khách Lào đến Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu, di tích trụ sở Ủy ban Việt Minh tại số 1 đường Ba Cu và đình thần Thắng Tam ngay gần đó.

Bà Keth Thepvongsa bày tỏ: “Ngoài biển xanh, cát trắng và những điểm check-in nổi bật như Bãi Trước, Bãi Sau và tháp Tam Thắng, Vũng Tàu còn có sức hấp dẫn đặc biệt ở hệ thống di tích lịch sử nối tiếp nhau trên suốt chuyến hành trình”.

Phường Vũng Tàu hiện có 12 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia, gồm 3 di tích lịch sử, 4 di tích lịch sử cách mạng và 5 di tích kiến trúc nghệ thuật gắn với tôn giáo, tín ngưỡng. Mỗi địa điểm mang sắc thái riêng và mỗi nơi đều có những câu chuyện văn hóa, lịch sử hấp dẫn du khách.

Phường xác định 5 điểm tiêu biểu có điều kiện đón khách, có khả năng trở thành những điểm nhấn du lịch di sản, gồm Thích Ca Phật Đài, Niết Bàn Tịnh xá, Linh Sơn Cổ tự, cụm di tích đình thần Thắng Tam, di tích trụ sở Ủy ban Việt Minh. Đặc biệt, trên địa bàn phường còn có các công trình văn hóa, di tích lịch sử cấp quốc gia do Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM trực tiếp quản lý: Khu di tích Bạch Dinh, Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây đều là những điểm thu hút khách du lịch khi đến Vũng Tàu.

“Quan điểm của phường là không phát triển du lịch di sản theo hướng dàn trải, mà lựa chọn những di tích có giá trị nổi bật, có khả năng đón khách và có điều kiện kết nối để hình thành các sản phẩm đặc trưng”, bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, nhấn mạnh.

Thay đổi cách tiếp cận

Trong 9 tháng đầu năm 2026, phường Vũng Tàu đón 4,15 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng; trong đó, khách đến tham quan di tích, tìm hiểu lịch sử chiếm khoảng 23%. Những con số này cho thấy tiềm năng du lịch từ tham quan di tích lịch sử của phường Vũng Tàu là rất lớn.

Để phát huy giá trị di sản, địa phương đã thay đổi phương thức chuyển tải những câu chuyện văn hóa - lịch sử đến với khách du lịch. Thay vì chỉ giới thiệu khái quát về niên đại, thông tin của di tích, sẽ tập trung vào khai thác những câu chuyện gắn với con người, đời sống và ký ức cộng đồng.

Một trong những giải pháp được phường triển khai là số hóa hệ thống 12 di tích, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số và mã QR để du khách chủ động tìm hiểu lịch sử, hình ảnh, hiện vật. Về lâu dài, những công nghệ như mô hình 3D, thực tế ảo 3600 và tương tác số có thể được nghiên cứu ứng dụng tại các địa điểm phù hợp.

Đồng thời, phường sẽ tăng cường phối hợp với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị tổ chức sự kiện để đưa di sản vào tour tham quan, chương trình nghỉ dưỡng và hoạt động giáo dục trải nghiệm.

Ngoài ra, phường cũng nghiên cứu kết nối di tích trụ sở Ủy ban Việt Minh với quảng trường tháp Tam Thắng, phố đi bộ và không gian ẩm thực, văn hóa ban đêm. Nếu được tổ chức phù hợp, các điểm đến này có thể bổ trợ lẫn nhau, mở rộng trải nghiệm ngoài khung giờ tắm biển, vui chơi thường nhật.

“Chúng tôi xác định biển là lợi thế, núi là cảnh quan, di sản là chiều sâu văn hóa, ẩm thực và sự kiện là yếu tố tạo trải nghiệm. Khi kết nối được các yếu tố này thành một chuỗi sản phẩm, Vũng Tàu không chỉ thu hút khách mà còn giữ khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm phong phú hơn và chi tiêu nhiều hơn”, bà Trần Thị Bích Vân tin tưởng.

Giai đoạn 2026-2030, phường Vũng Tàu định hướng hình thành những tuyến du lịch di sản đặc trưng, kết nối các điểm tham quan với cảnh quan biển, núi, ẩm thực và hoạt động văn hóa. Tuyến tâm linh - cảnh quan dự kiến kết nối Linh Sơn Cổ tự, đình thần Thắng Tam, Niết Bàn Tịnh xá và Thích Ca Phật Đài. Tuyến lịch sử - cách mạng kết nối nhà má Tám Nhung, Nhà truyền thống cách mạng và Trận địa pháo cổ núi Tao Phùng. Từ những tuyến du lịch này, địa phương tiếp tục nghiên cứu liên kết với Bãi Sau, núi Lớn, núi Nhỏ, không gian ẩm thực và các hoạt động kinh tế đêm.

QUANG VŨ