Mô hình số hóa trong việc quản lý chó nuôi bằng mã QR nhằm giúp truy xuất thông tin chủ nuôi khi cần thiết, hướng đến kiểm soát đàn chó, nâng cao tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại, hạn chế tình trạng chó thả rông gây mất an toàn cho cộng đồng.

Ngày 26-11, xã Kim Long (TPHCM) triển khai thí điểm mô hình gắn mã QR cho chó nuôi có chủ, mở hướng ứng dụng công nghệ số trong quản lý vật nuôi tại khu dân cư.

Đợt thí điểm được triển khai miễn phí, trên tinh thần tự nguyện, tại các hộ dân dọc quốc lộ 56, đoạn từ nhà thờ Kim Long đến vòng xoay Trung tâm thương mại xã. Bước đầu có 18 con chó được gắn mã nhận diện.

Xã Kim Long triển khai mô hình gắn mã QR cho chó nuôi. Ảnh: Q.V

Thẻ QR được thiết kế bằng chất liệu chống nước, có tính bảo mật. Mặt trước hiển thị số điện thoại đường dây nóng của Tổ thú y của xã; mặt sau tích hợp mã bảo mật chứa thông tin chủ nuôi, chỉ lực lượng chức năng mới có thể tra cứu. Cách làm này giúp hỗ trợ nhận diện, tìm kiếm vật nuôi khi thất lạc và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Mô hình số hóa quản lý chó nuôi bằng mã QR nhằm giúp truy xuất thông tin chủ nuôi khi cần thiết, hướng đến kiểm soát đàn chó. Ảnh: Q.V

Cùng với gắn mã QR, lực lượng thú y tổ chức tiêm phòng dại bổ sung, hướng dẫn người dân quản lý, nhốt giữ vật nuôi an toàn và kê khai khi có biến động đàn. Qua đó, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu quản lý chó nuôi, góp phần phòng ngừa bệnh dại, giảm nguy cơ tai nạn giao thông và các vụ chó tấn công người. Đây cũng là giải pháp thiết thực đưa chuyển đổi số đến tận khu dân cư, gắn trách nhiệm của người nuôi với an toàn sức khỏe cộng đồng.

QUANG VŨ