Tối 27-11, phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) tổ chức Chương trình Ẩm thực chay đại đoàn kết lần 1 năm 2026 với chủ đề “Thạnh Mỹ Tây - kết nối nghĩa tình”, thu hút hơn 1.000 người tham gia, vận động gần 4 tỷ đồng chăm lo tết và hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các tổ chức, đơn vị trao bảng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo phường Thạnh Mỹ Tây. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Chương trình ẩm thực chay “Thạnh Mỹ Tây - Kết nối nghĩa tình” có sự tham gia của hơn 100 tình nguyện viên đến từ hơn 10 bếp ăn của các cơ sở tôn giáo, các khu phố, nhà hàng; cùng các ca sĩ, nghệ sĩ phục vụ văn nghệ miễn phí.

Ngoài thưởng thức các món chay đặc sắc, dinh dưỡng, lành mạnh, người dự chương trình tham gia đấu giá các vật phẩm do tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tác giả và nhà hảo tâm trao tặng.

Tại chương trình, các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Vì Người nghèo và quà chăm lo hộ cận nghèo, hộ khó khăn đón Tết Đinh Mùi năm 2027.

Hơn 1.000 người tham dự chương trình ẩm thực chay “Thạnh Mỹ Tây – Kết nối nghĩa tình”. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo ban tổ chức, thông qua các hoạt động tại chương trình, các tổ chức, cá nhân đã đóng góp gần 4 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này sẽ được phường Thạnh Mỹ Tây hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết; trao tặng học bổng, hỗ trợ vốn, tặng phương tiện sinh kế, thẻ bảo hiểm y tế; khám chữa bệnh miễn phí cho các hộ cận nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng các dự án và chăm lo tết các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn.

THÁI PHƯƠNG