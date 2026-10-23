Tiêu dùng thông minh

Nhiều sản phẩm thiết yếu được giữ giá ổn định qua tết

SGGP

Thông tin từ hệ thống đại siêu thị Co.opXtra cho biết, đơn vị này cam kết giữ ổn định giá bán nhiều mặt hàng thiết yếu từ nay đến hết Tết Nguyên đán 2027. Chương trình áp dụng cho các sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, từ vệ sinh nhà cửa, chăm sóc cá nhân đến đồ dùng học tập.

Các sản phẩm hàng tiêu dùng thuộc chương trình bình ổn thị trường được cam kết giữ giá đến 31-3-2027 (HỒNG ANH)
Các sản phẩm hàng tiêu dùng thuộc chương trình bình ổn thị trường được cam kết giữ giá đến 31-3-2027 (HỒNG ANH)

Cụ thể, trong nhóm sản phẩm vệ sinh gia đình, bột giặt Lix sạch thơm loại 5,5kg được giữ ở mức 130.000 đồng/túi; nước lau sàn Co.op Select loại 3,2 lít giá 67.000 đồng/túi; nước rửa tay Co.op Select loại 204g giá 26.000 đồng/chai.

Các sản phẩm chăm sóc cá nhân cũng có mức giá bình ổn như bàn chải đánh răng Co.op Select giá 10.500 đồng/cái, bàn chải trẻ em giá 10.700 đồng/cái. Khăn giấy ướt Co.op Happy có giá từ 5.000 đồng/gói.

Đối với nhóm đồ dùng học tập, tập Co.op Select 96 trang có giá 6.300 đồng/cuốn, mua lốc 10 cuốn giá 61.000 đồng. Tập 200 trang có giá 10.800 đồng/cuốn.

Theo Co.opXtra, chương trình được áp dụng tại hệ thống siêu thị đến hết ngày 31-3-2027. Việc cam kết giữ giá trong thời gian dài góp phần ổn định chi tiêu của các gia đình, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu mua sắm thường tăng cao vào dịp cuối năm và tết.

KHÚC DƯƠNG

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