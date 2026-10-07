NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt

Tại cuộc họp báo, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, những tháng đầu năm 2026, bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngân hàng trung ương các nước phản ứng thận trọng trước rủi ro lạm phát, một số đã điều chỉnh tăng lãi suất. Điều này tạo áp lực lên hoạt động điều hành chính sách tiền tệ của các nền kinh tế đang phát triển và có độ mở lớn như Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo thường kỳ quý 3-2026. Ảnh: NHNN

Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phù hợp diễn biến thị trường; phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, kiên định với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo. Ảnh: LƯU THỦY

Tính đến ngày 30-9, dư nợ toàn nền kinh tế đạt gần 20,8 triệu tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ và tăng gần 12% so với cuối năm 2025. Mức tăng trưởng tín dụng trên tương ứng với việc các tổ chức tín dụng đã bổ sung cho nền kinh tế khoảng 2,2 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Theo đánh giá của NHNN, nhìn chung cơ cấu tín dụng được định hướng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ là tập trung vào những lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên để tạo ra tăng trưởng cho nền kinh tế.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: LƯU THỦY

Về điều hành lãi suất, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện để ổn định mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Nhờ vậy, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và mặt bằng lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới.

Tính đến ngày 20-9, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức gần 6,4%/năm, tăng gần 1,2%/năm so với cuối năm 2025.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, NHNN đã điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần giảm bớt các cú sốc bên ngoài. Đến nay, đồng VND tăng giá hơn 1,1% so với đồng USD từ đầu năm, thuộc nhóm đồng tiền ổn định ở châu Á.

Thông tin thêm về vấn đề này, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, dự báo từ nay đến cuối năm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục có một lần điều chỉnh tăng lãi suất, điều này cũng sẽ tác động lớn đến chính sách điều hành tỷ giá của NHNN và cả thương mại.

Để ứng phó, NHNN đã và đang chuẩn bị các giải pháp điều hành linh hoạt tỷ giá USD/VND, phù hợp với điều kiện thị trường, từ đó góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.

LƯU THỦY