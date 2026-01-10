Phát triển hệ thống y tế TPHCM đa tầng, đa cực, đa trung tâm

Ngày 10-1, Sở Y tế TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ chưa có tiền lệ

Phát biểu tại hội nghị, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, năm 2025 là năm ngành y tế thành phố phải đối mặt với áp lực chưa từng có, khi vừa mở rộng quy mô hệ thống y tế sau hợp nhất, vừa phải sắp xếp, tổ chức lại hệ thống y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tuy nhiên, ngành y tế thành phố đã nỗ lực hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới, có những việc chưa từng có tiền lệ.

﻿PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại hội nghị

Năm 2026, ngành y tế TPHCM xác định phát triển và vận hành hệ thống y tế theo cấu trúc đa tầng – đa cực – đa trung tâm nhằm đáp ứng yêu cầu bối cảnh đô thị mở rộng. Trong đó, phát triển theo hướng đa tầng sẽ xác định rõ vai trò từng tầng (y tế cơ sở – cơ bản – chuyên sâu), tăng liên thông, giảm chuyển tuyến không cần thiết. Y tế cơ sở là nền tảng phòng bệnh, quản lý sức khỏe ban đầu; tuyến cơ bản giải quyết phần lớn nhu cầu điều trị; tuyến chuyên sâu tập trung kỹ thuật cao và lan tỏa năng lực xuống dưới.

Phát triển theo hướng đa cực, lấy các bệnh viện cửa ngõ làm “điểm chặn chiến lược”, xử trí sớm, phân luồng từ đầu, giảm tải tuyến cuối và rút ngắn thời gian, chi phí tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân vùng xa trung tâm. Phát triển theo hướng đa trung tâm sẽ hình thành các trung tâm chuyên sâu theo lĩnh vực, gắn điều trị – đào tạo – nghiên cứu – chuyển giao kỹ thuật; phát triển mô hình “campus y tế”, tăng phối hợp liên viện, liên chuyên khoa và lan tỏa chất lượng điều trị đồng đều.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Khẳng định vai trò trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, TPHCM đang nỗ lực xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hội nhập sâu rộng; hướng đến mô hình thành phố thông minh và một thành phố đáng sống - nơi người dân được thụ hưởng dịch vụ công chất lượng, trong đó y tế là một trụ cột.

"Nếu y tế tiếp tục phát triển mạnh, chất lượng đáng sống của thành phố sẽ được nâng lên rõ rệt. Trong bối cảnh đó, ngành y tế không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mà còn mang sứ mệnh lớn hơn: bảo đảm an sinh, củng cố sức khỏe cộng đồng, nâng năng suất lao động, nâng sức cạnh tranh đô thị, và góp phần trực tiếp vào mục tiêu phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, năm 2025, toàn ngành y tế thành phố đã nỗ lực thực hiện đồng thời nhiều nhóm nhiệm vụ: phòng chống dịch bệnh - là địa phương đầu tiên cả nước công bố và chấm dứt dịch sởi trên địa bàn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; củng cố y tế cơ sở; đầu tư hạ tầng, kỹ thuật chuyên sâu; và đặc biệt là định hình các mô hình tổ chức mới theo hướng hiện đại…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cần nhận diện đầy đủ các thách thức mới trong giai đoạn tới để bước đi năm 2026 chắc hơn, nhanh hơn và bền vững hơn; đặc biệt là yêu cầu tổ chức triển khai thực chất, hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chương trình hành động của Chính phủ và chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe; toàn ngành y tế thành phố phải nắm chắc, hiểu rõ Nghị quyết số 72-NQ/TW. Rà soát, tiếp tục tổ chức lại hệ thống y tế theo “đa tầng - đa cực - đa trung tâm”. Phát triển y tế chuyên sâu xứng tầm, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng thành tựu y khoa, y tế chất lượng cao.

“Ngành y tế chủ động rà soát, tham mưu thành phố đầu tư hạ tầng hiện đại, đồng bộ; phát triển kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng mô hình bệnh tật; mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo và quan trọng là xây dựng mạng lưới chăm sóc chuyên khoa sâu gắn với y tế cơ sở”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gợi mở.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu ngành y tế TPHCM đột phá chuyển đổi số, củng cố, nâng cao năng lực y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu theo hướng thực chất, hiệu quả. Song song đó, nâng chất lượng nguồn nhân lực y tế và văn hóa phục vụ, hoàn thiện cơ chế phối hợp, huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy hội nhập.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chụp hình lưu niệm với các đại biểu Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngành y tế TPHCM đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới: vừa phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, vừa phải tái cấu trúc hệ thống theo hướng đa tầng - đa cực - đa trung tâm, vừa phải bứt phá chuyển đổi số để xây dựng hệ thống y tế thông minh, góp phần nâng chất lượng thành phố đáng sống. "Với năng lực chuyên môn và với quyết tâm chính trị cao, ngành y tế thành phố sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026; tiếp tục giữ vững niềm tin của nhân dân; và từng bước khẳng định vai trò trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc kỳ vọng.

THÀNH SƠN