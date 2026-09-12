Thành lập Chi hội y học Thể thao Việt Nam TPHCM

Ban Chấp hành Chi hội y học Thể thao TPHCM nhiệm kỳ I (2026 - 2031) ra mắt tại đại hội Ảnh: BTC

Đây là dấu mốc quan trọng nhằm xây dựng và phát triển mạng lưới hoạt động của Hội Y học Thể thao Việt Nam tại khu vực phía Nam, tạo đầu mối kết nối đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y tế, cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực y học thể thao, thể dục - thể thao và các lĩnh vực liên quan.

Phát biểu tại đại hội, TS Vũ Hồng Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Y tế và Thể thao, Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Y học Thể thao Việt Nam, đánh giá việc thành lập Chi hội là dấu mốc quan trọng đối với sự phát triển của y học thể thao tại TPHCM.

TS Vũ Hồng Huy phát biểu tại Đại hội thành lập Chi hội y học Thể thao TPHCM

Theo TS Vũ Hồng Huy, y học thể thao hiện không chỉ tập trung điều trị chấn thương trong tập luyện, thi đấu mà đã trở thành lĩnh vực liên ngành, kết nối y học, khoa học vận động, phục hồi chức năng, dinh dưỡng, tâm lý, huấn luyện, dữ liệu và công nghệ. Lĩnh vực này ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa chấn thương, nâng cao thể lực, chăm sóc vận động viên và xây dựng lối sống vận động khoa học cho cộng đồng.

“TPHCM có nhiều lợi thế để phát triển y học thể thao khi tập trung hệ thống y tế, giáo dục, khoa học, thể thao, phục hồi chức năng cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, các nguồn lực cần được kết nối, tổ chức và phát huy hiệu quả để hình thành một cộng đồng chuyên môn và hệ sinh thái y học thể thao thực chất”, TS Vũ Hồng Huy thông tin.

Đồng thời, TS Vũ Hồng Huy cho biết một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra là xây dựng các mô hình y học thể thao có khả năng nhân rộng. Những kinh nghiệm, quy trình, chương trình đào tạo, cơ sở dữ liệu và mô hình phối hợp hiệu quả tại TPHCM cần được chia sẻ, chuyển giao, kết nối với các địa phương, góp phần phát triển mạng lưới y học thể thao trên cả nước.

Dịp này, Chi hội y học Thể thao TPHCM đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 1 gồm 16 thành viên. ThS.BS Trần Anh Vũ được bầu giữ chức Chủ tịch Chi hội. Các Phó Chủ tịch gồm TS Lý Đại Nghĩa, BS Ngô Hoàng Viễn.

Trong khuôn khổ Đại hội, Chi hội y học Thể thao TPHCM đã ký kết hợp tác với các đơn vị, đối tác liên quan. Đây được xem là bước khởi đầu cho các chương trình phối hợp về nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, tư vấn chuyên môn và chăm sóc sức khỏe trong lĩnh vực thể dục thể thao.

THÀNH AN