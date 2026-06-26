Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Ninh Bình đi vào hoạt động

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với ngành y tế và nhân dân tỉnh Ninh Bình, cùng các địa phương trong khu vực. Việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động thể hiện quyết tâm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và đưa dịch vụ kỹ thuật cao đến gần người dân hơn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN MINH

Để Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 vận hành hiệu quả, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị Bệnh viện Bạch Mai cần tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh; chuẩn hóa quy trình khám, chữa bệnh giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình; chủ động bảo đảm đầy đủ nhân lực, tài chính, thuốc, vật tư, trang thiết bị; tăng cường đào tạo, luân phiên chuyên gia và phát triển đội ngũ cán bộ tại chỗ. Ưu tiên phát triển các chuyên ngành có nhu cầu điều trị cao như: cấp cứu, hồi sức, tim mạch, đột quỵ, ung bướu, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm; từng bước triển khai các kỹ thuật chuyên sâu theo lộ trình phù hợp.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu và hội chẩn từ xa giữa các cơ sở; ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, phát huy vai trò bệnh viện tuyến cuối của khu vực thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tại Ninh Bình và các tỉnh lân cận.

Các đại biểu tham dự lễ khai trương đưa vào hoạt động cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai ở Ninh Bình. Ảnh: TRẦN MINH

Theo PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 là công trình y tế trọng điểm quốc gia, được đầu tư theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở ở Ninh Bình được xây dựng và vận hành theo mô hình "Một Bệnh viện Bạch Mai - Một chuẩn chất lượng". Theo đó, toàn bộ hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ thông tin và hoạt động khám, chữa bệnh được tổ chức thống nhất với Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa/phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn, với đội ngũ gần 1.300 cán bộ, viên chức và người lao động.

Người dân tới khám bệnh tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai ở Ninh Bình. Ảnh: TRẦN MINH

Bệnh viện được tổ chức theo mô hình đa chuyên khoa hoàn chỉnh với các chuyên ngành thế mạnh của Bệnh viện Bạch Mai như: Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, Tim mạch, Đột quỵ và Thần kinh, Hô hấp, Tiêu hóa - Gan mật, Thận và Lọc máu, Nội tiết - Đái tháo đường, Huyết học và Truyền máu, Ung bướu và Y học hạt nhân, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuyên sâu.

Trước đó vào đầu giờ sáng cùng ngày, tại Ga Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã khai trương Đoàn tàu Hà Nội - Phủ Lý (PL1/PL2) đưa đón cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai tới Ninh Bình để làm việc tại cơ sở 2. Đoàn tàu này hoạt động cố định từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

NGUYỄN QUỐC