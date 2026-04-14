Phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

UBND TPHCM đã ban hành quyết định về việc phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo, theo dõi chung các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và cải cách hành chính; phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; công nghệ thông tin; tài chính, ngân sách nhà nước và kế hoạch, đầu tư; quốc phòng, an ninh, nội chính; an toàn giao thông… Phụ trách các Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Hội đồng, Tổ Công tác, Chương trình, Đề án, Công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo.

Đồng chí cũng chỉ đạo: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố; theo dõi, chỉ đạo phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Dĩ An và đặc khu Côn Đảo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà giúp Chủ tịch UBND TP theo dõi chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo hộ công dân; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch cụ thể thúc đẩy tăng trưởng 2 con số của thành phố…

Đồng chí chỉ đạo: Văn phòng UBND Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Sở Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV, Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố (Sài Gòn Co.op)…

Theo dõi, chỉ đạo 18 phường, 6 xã: phường Xuân Hòa, phường Nhiêu Lộc, phường Bàn Cờ, phường Bình Thạnh, phường Thủ Đức, phường Đông Hưng Thuận, phường Bình Tân, phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Trị Đông, phường An Lạc, phường Tân Tạo, phường Tân Hòa, phường Lái Thiêu, phường Thuận An, phường Thuận Giao, phường Thủ Dầu Một, phường Chánh Hiệp, phường Bình Dương, xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên, xã Phú Giáo, xã Phước Hòa, xã Phước Thành, xã An Long.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi chỉ đạo lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo và an toàn thực phẩm; thực hiện Nghị quyết số 260/2025/QH15, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội và việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt; các quy định pháp luật về chính quyền địa phương, cơ chế đặc thù…

Đồng chí theo dõi, chỉ đạo và ký các văn bản, thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực: KHCN, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh; bưu chính, viễn thông; các khu công nghệ cao, công nghệ số tập trung; Y tế; Giáo dục, đào tạo, dạy nghề; văn hóa, thể dục, thể thao, xuất bản, truyền thông, báo chí; lao động, thương binh và xã hội; xử lý những vấn đề liên quan đến công tác quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp; công tác giảm nghèo; vệ sinh an toàn thực phẩm…

Trực tiếp chỉ đạo: Sở KH-CN, Sở Y tế, Sở GD-ĐT, Sở VH-TT, Sở An toàn thực phẩm, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Thủ Dầu Một…

Đồng chí được phân công theo dõi, chỉ đạo 16 phường, 4 xã: phường Linh Xuân, phường Tăng Nhơn Phú, phường Long Bình, phường Long Phước, phường Long Trường, phường Bình Trưng, phường Phước Long, phường Chợ Quán, phường An Đông, phường Chợ Lớn, phường Tân Định, phường Cầu Ông Lãnh; phường Hạnh Thông, phường An Nhơn, phường Bình Lợi Trung, phường Phú Lợi, xã An Nhơn Tây, xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Bình Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi chỉ đạo lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở xã hội.

Đồng chí chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quỹ Phát triển đất thành phố, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Dương, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách…

Đồng chí được phân công theo dõi, chỉ đạo 16 phường; 10 xã: phường Bình Quới, phường Tân Sơn Hòa, phường Diên Hồng, phường Vườn Lài, phường Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây, phường Cát Lái, phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng, phường Long Hương, phường Tân Thuận, phường Phú Thuận, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, xã Minh Thạnh, xã Thanh An, xã Long Hòa, xã Long Sơn, xã Châu Pha, xã Long Hải, xã Long Điền, xã Phước Hải, xã Đất Đỏ, xã An Thới Đông.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi chỉ đạo lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, dự án ODA, các dự án đường sắt trên địa bàn Thành phố, an toàn giao thông.

Đồng chí chỉ đạo: Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố và các Ban Quản lý dự án chuyên ngành…

Đồng chí được phân công theo dõi, chỉ đạo 18 phường, 5 xã: phường Minh Phụng, phường Bình Thới, phường Hòa Bình, phường Phú Thọ, phường Gò Vấp, phường An Hội Đông, phường Thông Tây Hội, phường An Hội Tây, phường Đức Nhuận, phường Cầu Kiệu, phường Phú Nhuận, phường Tân Sơn Nhì, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Phú, phường Phú Thạnh, phường Tây Thạnh, phường Hiệp Bình, phường Tam Bình, xã Cần Giờ, xã đảo Thạnh An, xã Bình Khánh, xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi chỉ đạo lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường; công tác dân vận chính quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ cơ sở; công tác thi đua khen thưởng; công tác liên kết vùng.

Đồng chí chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Cây trồng Thành phố, Công ty TNHH MTV Bò sữa TPHCM, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác và Dịch vụ Thủy Lợi, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị và các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Đồng chí được phân công theo dõi, chỉ đạo 21 phường, 3 xã: phường Hòa Lợi, phường Thới Hòa, phường Phú An, phường Tây Nam, phường Long Nguyên, phường Bến Cát, phường Chánh Phú Hòa, phường Vĩnh Tân, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, phường Tân Hiệp, phường Tân Khánh, phường Trung Mỹ Tây, phường Tân Thới Hiệp, phường Thới An, phường An Phú Đông, phường Hòa Hưng, phường Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, phường Tân Bình, phường Tân Sơn, xã Trừ Văn Thố, xã Bàu Bàng, xã Dầu Tiếng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh giúp Chủ tịch thành phố theo dõi chỉ đạo: lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý tài chính về giá, phí chung; quản lý tài sản công, nhà đất công theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; các quỹ đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý; các dự án đầu tư, dự án FDI và PPP (trừ các dự án đường sắt); tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Đồng chí chỉ đạo: Thuế Thành phố, Chi cục Hải quan Khu vực II, Kho bạc Nhà nước khu vực II, Ngân hàng Nhà nước khu vực II, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố (HFIC)…

Đồng chí được phân công theo dõi, chỉ đạo 10 phường; 12 xã: phường Đông Hòa, phường Tân Đông Hiệp, phường An Phú, phường Bình Hòa, phường Bà Rịa, phường Tam Long, phường Tân Hải, phường Tân Phước, phường Phú Mỹ, phường Tân Thành, xã Nghĩa Thành, xã Ngãi Giao, xã Kim Long, xã Châu Đức, xã Bình Giã, xã Xuân Sơn, xã Hồ Tràm, xã Xuyên Mộc, xã Bình Châu, xã Hòa Hội, xã Hòa Hiệp, xã Bàu Lâm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy giúp Chủ tịch thành phố theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, tư pháp, nội chính; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

Đồng chí trực tiếp chỉ đạo: Thanh tra Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố, Công ty TNHH MTV 27/7, Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong và các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo: Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh Thành phố.

Đồng chí được phân công theo dõi, chỉ đạo 11 phường, 14 xã: phường Xóm Chiếu, phường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội, phường Bình Tây, phường Bình Tiên, phường Bình Phú, phường Phú Lâm, phường Chánh Hưng, phường Phú Định, phường Bình Đông, phường An Khánh, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Bình Lợi, xã Tân Nhựt, xã Bình Chánh, xã Hưng Long, xã Bình Hưng, xã Đông Thạnh, xã Hóc Môn, xã Xuân Thới Sơn, xã Bà Điểm, xã Củ Chi, xã Tân An Hội, xã Thái Mỹ.

* Quyết định cũng phân công cụ thể nhiệm vụ của các Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

