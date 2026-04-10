Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 666/QĐ-TTg phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.

Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; theo dõi, chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: chiến lược quốc phòng, an ninh quốc gia và đối ngoại; chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia; định hướng sử dụng ngân sách nhà nước; ngoại giao và quan hệ đối ngoại; công tác cán bộ; tổ chức bộ máy; cải cách hành chính; địa giới hành chính; những vấn đề chung về công tác thi đua, khen thưởng; quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; chỉ đạo chung về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng làm nhiệm vụ: Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo nhà nước về biển Đông - Hải đảo; Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án trọng điểm quốc gia; Trưởng Ban chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia; Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Chủ tịch một số Hội đồng, Ủy ban quốc gia và Trưởng các Ban chỉ đạo quan trọng khác.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng thường trực.

Phó Thủ tướng Thường trực theo dõi, chỉ đạo: Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ; một số lĩnh vực của Bộ Công an theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: công nghiệp; thương mại - xuất nhập khẩu; dự trữ và cung ứng xăng dầu, dịch vụ logistics; bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giao thông vận tải; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xây dựng; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; phòng, chống tội phạm; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; hội nhập quốc tế; chỉ đạo chung về xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng kéo dài trên phạm vi cả nước…

Phó Thủ tướng Thường trực thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các công việc của Chính phủ khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt và được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng theo dõi, chỉ đạo: Bộ Quốc phòng; một số lĩnh vực của Bộ Ngoại giao theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - Hải đảo; công tác ngoại giao, đối ngoại; các vấn đề về nhân quyền…

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, theo dõi, chỉ đạo: Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ VH-TT-DL.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: những vấn đề thường xuyên về thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính; lao động, việc làm, người có công, bình đẳng giới; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; y tế, dân số, gia đình và trẻ em; các vấn đề xã hội, công tác quản lý về cai nghiện ma túy; văn hóa; du lịch; thể dục, thể thao; truyền thông, báo chí, xuất bản…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ theo dõi, chỉ đạo: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: dân tộc, tôn giáo; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030; trực tiếp phụ trách khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên phạm vi cả nước và ở nước ngoài; chuyển đổi số; các nội dung liên quan đến công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo...; tài nguyên và môi trường; biến đổi khí hậu.

Cùng với đó là lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ theo dõi, chỉ đạo: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: kế hoạch đầu tư; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước; chi ngân sách nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước, Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ dự trữ ngoại hối và các quỹ khác của Nhà nước; phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; phát triển các loại hình doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã; cơ chế, chính sách chung về quản lý tài sản công (việc giải quyết công việc liên quan đến quản lý tài sản công thuộc các lĩnh vực chuyên ngành do các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực chỉ đạo); hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vận động vốn vay ưu đãi; đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng theo dõi, chỉ đạo các nội dung liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, theo dõi, chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ GD-ĐT, Thanh tra Chính phủ.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế; cải cách tư pháp; GD-ĐT, giáo dục nghề nghiệp; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

PHAN THẢO