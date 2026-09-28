Giáo dục

TP Đà Nẵng: Trao Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng

SGGPO

Ngày 28-9, UBND xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ trao Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần thứ nhất năm 2026, nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1-10-1876 – 1-10-2026).

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh tại làng Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, nay là xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng.

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TS Trầm Thị Trạch Oanh được vinh danh. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng được huyện Tiên Phước trước đây tổ chức từ năm 2004. Qua hơn 20 năm, giải thưởng đã biểu dương, khích lệ hơn 1.500 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc. Tiếp nối truyền thống này, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thạnh Bình tổ chức trao giải thưởng lần thứ nhất.

Tại buổi lễ, địa phương vinh danh các cá nhân có thành tích nổi bật trong học tập, trong đó có 19 sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và 1 cá nhân đạt học vị tiến sĩ.

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Dịp này, xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng) đã vinh danh 42 cá nhân có thành tích nổi bật trong học tập. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Ông Nguyễn Đình Tứ, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, cho rằng giải thưởng nhắc nhở mỗi người về giá trị của tri thức gắn với nhân cách, trách nhiệm và khát vọng phụng sự. Ông mong các cá nhân được vinh danh tiếp tục trau dồi tri thức, sống nhân ái, có bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm với cộng đồng, tiếp nối truyền thống hiếu học, trọng nghĩa khí của quê hương cụ Huỳnh Thúc Kháng.

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NGUYỄN CƯỜNG

Từ khóa

Đà Nẵng Huỳnh Thúc Kháng Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng

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