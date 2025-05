Cứu sống bệnh nhân bị ngưng tim do nhồi máu cơ tim cấp

Các bác sĩ Bệnh viện CIH đang can thiệp tim mạch cho người bệnh

Ngay lập tức, ê-kíp bác sĩ Khoa Cấp cứu cùng Khoa Tim mạch đã tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR), sốc điện, đồng thời kích hoạt quy trình “báo động đỏ” nội viện nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử trí. Điện tâm đồ nhanh chóng được đo ghi nhận tình trạng nhồi máu cơ tim tối cấp thành trước rộng. Tình trạng diễn tiến nhanh chóng sang sốc tim – một biến chứng nguy kịch với tỷ lệ tử vong có thể lên đến 80%.

Trước tình trạng nguy kịch, song song với việc sốc điện khử rung tim và ép tim ngoài lồng ngực liên tục, bệnh nhân được chuyển vào phòng thông tim can thiệp để có thể nhanh chóng chụp và tái thông động mạch vành. Trong suốt quá trình chụp và can thiệp, bệnh nhân nhiều lần rơi vào rung thất, nhờ sự phối hợp khẩn trương, nhịp nhàng và giàu kinh nghiệm của ê-kíp bác sĩ can thiệp tim mạch, đặt stent thành công để tái thông nhánh động mạch vành trái chính của tim bị tắc hoàn toàn ngay tại gốc do nhiều huyết khối, giúp bệnh nhân vượt qua ranh giới sinh tử.

Sau khi can thiệp thành công, trái tim của anh T. đã có thể co bóp đều đặn trở lại, không còn đau ngực hay khó thở, sức khỏe đã ổn định. Sau 1 ngày, anh đã có thể tự đi lại trong phòng.

BS-CK2 Đặng Quang Thuyết, Phó Giám đốc Y khoa kiêm Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện CIH cho biết, nhồi máu cơ tim cấp là một bệnh lý cực kỳ nguy hiểm, diễn tiến rất nhanh và dễ để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng như rối loạn nhịp, suy tim, sốc tim, thậm chí tử vong nếu không can thiệp kịp thời. Trong đó, “giờ vàng” – 1 đến 2 giờ đầu tiên từ khi khởi phát cơn đau ngực – chính là yếu tố quyết định sự sống còn.

Nhồi máu cơ tim không còn là bệnh lý của người cao tuổi. Nam giới trung niên, có các yếu tố nguy cơ như hút thuốc, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, ít vận động, stress kéo dài… hoàn toàn có thể đối mặt với nguy cơ nhồi máu cơ tim bất ngờ. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo như đau ngực trái, khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, choáng váng và nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp chuyên sâu là vô cùng quan trọng để cứu lấy sự sống.

THÀNH SƠN