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Hiểu đúng về bệnh lý hô hấp để không bỏ lỡ "thời điểm vàng"

Ngày mai (16-9), Báo SGGP phối hợp cùng Phòng khám Ngọc Minh tổ chức buổi talkshow Bệnh lý hô hấp: Tầm soát sớm để không bỏ lỡ "thời điểm vàng".

Hiểu đúng về bệnh lý hô hấp để không bỏ lỡ "thời điểm vàng"

Tại Việt Nam, các bệnh lý đường hô hấp không chỉ gia tăng mà còn có xu hướng trẻ hóa. Giai đoạn đầu, bệnh thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ rệt khiến nhiều người nhầm lẫn với cảm mạo thông thường. Tuy nhiên, khi bỏ qua "thời điểm vàng", người bệnh phải đối mặt với những hệ lụy sức khoẻ nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng như: Ung thư phổi, Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản hay biến chứng tâm phế mạn (suy tim do bệnh phổi).

Nhằm giúp bạn đọc hiểu biết toàn diện, khoa học về cách bảo vệ hệ hô hấp, từ những thói quen hàng ngày đến các phương pháp y khoa hiện đại, Báo SGGP phối hợp cùng Phòng khám Ngọc Minh tổ chức buổi talkshow Bệnh lý hô hấp: Tầm soát sớm để không bỏ lỡ "thời điểm vàng"

Chương trình có sự tham gia của 3 chuyên gia y tế hàng đầu trong lĩnh vực hô hấp:

- PGS-TS-BS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Liên chi hội Hội Hô hấp TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam VPĐD TPHCM, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Hệ thống Y Khoa Ngọc Minh.

- PGS-TS-BS Lê Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh.

- TS-BS Phạm Ngọc Hoàng Long, giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh.

ĐỨC TRÍ

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Cảm mạo Trần Văn Ngọc Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Hen phế quản Lê Tiến Dũng Đường hô hấp Báo SGGP Diễn tiến Phế Ung thư phổi

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