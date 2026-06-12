Bác sĩ cảnh báo tình trạng trẻ hóa bệnh nhân nhồi máu cơ tim

Mỗi năm, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) can thiệp cấp cứu gần 350 ca nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, bệnh có xu hướng trẻ hóa, ngày càng gặp nhiều hơn ở người dưới 40 tuổi.

Ngày 12-6, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết chỉ trong 2 tuần qua, số lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim đã tăng đột biến tại cơ sở y tế này.

Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhân nhồi máu cơ tim.

Theo TS-BS Châu Đỗ Trường Sơn, khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thông thường mỗi tuần, nơi này chỉ tiếp nhận 7-10 ca cấp cứu nhồi máu cơ tim.

Tuy vậy, 2 tuần qua, các bác sĩ tiến hành cấp cứu 24 trường hợp, một số ca sốc tim, ngưng tim, ngưng thở.

Trong đó, bệnh nhân N.M.B. (38 tuổi, phường Bình Thạnh, TPHCM) nhập viện với triệu chứng khó thở, tức ngực, diễn tiến đau dữ dội, tê tay chân. Bệnh sử ghi nhận, anh B. bị tăng huyết áp nhưng không điều trị, thường hút thuốc lá, uống rượu bia, thức khuya.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định anh bị nhồi máu cơ tim cấp, lập tức tiến hành thông tim can thiệp.

Còn bệnh nhân N.T.M.T. (48 tuổi, xã An Nhơn Tây, TPHCM) đột ngột đau ngực khi đang bán vé số. Tại bệnh viện, ê-kíp can thiệp tim mạch lập tức hoạt quy trình cấp cứu tối khẩn nhằm tái thông động mạch vành trong “giờ vàng” ngắn nhất, giảm thiểu tối đa vùng cơ tim bị hoại tử và các biến chứng sau nhồi máu.

Theo thống kê, mỗi năm, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiến hành cấp cứu can thiệp từ 300-350 ca nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, đây không còn là bệnh lý riêng của người cao tuổi mà ngày càng gặp nhiều hơn ở người trẻ (dưới 40 - 50 tuổi).

Theo BS Trường Sơn, xu hướng trẻ hóa bệnh lý tim mạch có nhiều nguyên nhân, nổi bật là tình trạng hút thuốc lá và thuốc lá điện tử; chế độ ăn uống thiếu lành mạnh; lười vận động, căng thẳng kéo dài, thức khuya thường xuyên và lạm dụng các chất kích thích.

Những yếu tố này làm gia tăng quá trình xơ vữa động mạch từ sớm, khiến các mảng xơ vữa dễ nứt vỡ và hình thành cục máu đông, gây tắc nghẽn mạch vành. Tuy vậy, phần lớn các yếu tố nguy cơ trên đều có thể phòng ngừa hoặc kiểm soát được.

Bác sĩ khuyến cáo, bên cạnh tuân thủ lối sống lành mạnh, người dân nên khám sức khỏe định kỳ và tầm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch. Điều này đặc biệt quan trọng với người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, người tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu. Ngoài ra, để tìm gốc rễ nguyên nhân nhồi máu cơ tim ở người trẻ, bệnh viện hiện triển khai xét nghiệm sàng lọc di truyền kỹ thuật cao như khảo sát bệnh tăng Cholesterol máu có tính gia đình hoặc thang điểm nguy cơ đa gen (PRS).

GIAO LINH