Cứu sống bệnh nhân nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp

Quá trình can thiệp diễn ra thành công sau khoảng 2 giờ, giúp khôi phục lưu lượng máu đến tim, giảm thiểu nguy cơ tổn thương cơ tim vĩnh viễn. Bệnh nhân đã tỉnh lại nhanh chóng, với mạch và huyết áp ổn định và cơn đau ngực đã biến mất hoàn toàn.

BS-CK1 Lê Văn Tuyến thăm khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện

Ngày 31-10, Bệnh viện Quốc tế City (CIH) cho biết, vừa cứu sống bệnh nhân Y.M.Z. (56 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau thắt ngực dữ dội và khó thở. Trước đó, bệnh nhân đã trải qua ba tháng sống chung với cơn đau, mà bệnh nhân cho rằng chỉ là triệu chứng của bệnh dạ dày. Qua thăm khám tại nhiều cơ sở y tế, bệnh nhân đã được chẩn đoán nhầm và điều trị cho bệnh đau dạ dày.

Theo BS-CK1 Lê Văn Tuyến, khoa Tim mạch can thiệp mạch máu, đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp rất đặc biệt, vì triệu chứng không điển hình, thay vì đau nhiều tại vùng ngực thì trước đó bệnh nhân đau chủ yếu tại vùng bụng thượng vị, sau lưng và 2 vai, điều này dễ dẫn đến các chẩn đoán sai lầm, bên cạnh đó đây là một trường hợp can thiệp phức tạp do tắc nghẽn đồng thời 2 nhánh mạch máu chính của tim.

“Mọi người nên theo dõi sức khỏe của mình thường xuyên, cần thăm khám sức khỏe định kỳ và không bỏ qua bất kỳ triệu chứng nào, dù là nhỏ nhất. Đặc biệt với bệnh nhồi máu cơ tim, việc nhận diện các triệu chứng sớm và can thiệp kịp thời có thể cứu sống tính mạng”, BS-CK1 Lê Văn Tuyến khuyến cáo.