vivo đã ra mắt bộ đôi smartphone V80 và V80 FE tại Việt Nam với thông điệp "Shine As We Are - Cả Tinh Hà, Bạn Là Duy Nhất".

vivo ra mắt V80 và V80 FE hướng đến đối tượng người dùng trẻ

Hướng đến giới trẻ cá tính, dòng sản phẩm "Bestie Phone" gây ấn tượng với hệ thống camera đồng chế tác ZEISS, nhiếp ảnh AI thông minh cùng gói ưu đãi mở bán lên đến 8,5 triệu đồng.

vivo V80 và V80 FE được định hướng là chiếc "Bestie Phone" đồng hành cùng người trẻ. Cả hai sở hữu thiết kế kính điêu khắc lạnh nguyên khối chuẩn Flagship, cụm camera tinh thể nổi và viền siêu mỏng đối xứng.

Phiên bản vivo V80 nổi bật với màu Tím Tinh Hà hiệu ứng Tinh Hà 3D nhờ công nghệ quang khắc laser holographic, bên cạnh màu Xanh phiêu du và Xám vô cực. Thân máy chế tác từ khung kim loại chuẩn hàng không, kính lưng gia cường đạt chứng nhận chống rơi vỡ chuẩn SGS.

Vivo V80 FE

Trong khi đó, vivo V80 FE sở hữu sắc Vàng pháo hoa với họa tiết chùm sáng rực rỡ, cùng màu Xanh sương sớm và Đen tĩnh lặng với nút bấm kim loại. Cả hai máy đều đạt chuẩn kháng bụi và kháng nước cao nhất IP68 và IP69.

Vivo V80

Cả hai thiết bị tích hợp Camera Sáng Tạo AI bổ sung hiệu ứng ánh sáng vào ảnh chân dung. Bộ công cụ AI hậu kỳ gồm Xóa Vật Thể AI, AI UHD và Ghép Ảnh Sticker. Riêng vivo V80 bổ sung tính năng Di Chuyển Ma Thuật AI và Mở Rộng Ảnh AI.

Tại Việt Nam, vivo V80 có giá 23,9 triệu đồng cho bản dùng RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB, phiên bản 256 GB đắt hơn 1 triệu đồng. Khách mua vivo V80 nhận tổng ưu đãi đến 8,5 triệu đồng, gồm ưu đãi 1,8 triệu đồng hoặc phiếu mua hàng 2,2 triệu đồng, bảo hành 24 tháng, trả góp 0% đến 14 tháng. Trong khi đó, V80 FE có giá 18,9 triệu đồng cho bản RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB và 21,9 triệu đồng cho bản bộ nhớ trong 256 GB… cùng nhiều ưu đãi lớn. Khách mua vivo V80 FE nhận tổng ưu đãi đến 8 triệu đồng, gồm ưu đãi 1,3 triệu đồng hoặc phiếu mua hàng 1,5 triệu đồng…

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