Chiều 23-11, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương, phường Bình Dương (TPHCM), Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Phát triển mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TPHCM”.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: DUY TRẦN

Tham dự có các đồng chí: Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM; GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: DUY TRẦN

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ, nhấn mạnh tọa đàm cần làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, nội hàm và đặc trưng của Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại tọa đàm, các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học và doanh nghiệp đã mang đến nhiều góc nhìn chuyên sâu, gợi mở hướng đi chiến lược cho mô hình đô thị mới. Các ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, cơ chế quản trị đặc thù, chính sách thu hút nhân tài và cơ chế phối hợp "3 nhà" (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp) để mô hình sớm đi vào thực chất.

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex Phạm Ngọc Thuận trình bày tham luận tại tọa đàm. Ảnh: DUY TRẦN

Theo ông Phạm Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Becamex, không gian Đô thị khoa học, công nghệ Bắc TPHCM phải đóng vai trò hạt nhân trong việc thu hút dòng vốn công nghệ cao. Trong đó, vùng lõi là không gian tập trung hoạt động nghiên cứu, đào tạo, phát triển, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.

TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, phân tích lộ trình chuyển dịch từ quy hoạch không gian thuần túy, sang kiến tạo năng lực công nghệ nội sinh và động lực tăng trưởng mới cho Đô thị khoa học, công nghệ Bắc TPHCM...

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu kết luận tọa đàm. Ảnh: DUY TRẦN

Phát biểu kết luận tọa đàm, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh ghi nhận ý kiến, kiến nghị của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh, Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không đơn thuần là một khu chức năng hay dự án hạ tầng đô thị. Đây phải là hệ sinh thái liên kết nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và đời sống đô thị, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của thành phố. Việc lựa chọn mô hình phải phù hợp với quy hoạch phát triển của thành phố và định hướng liên kết vùng.

Đồng chí Võ Văn Minh khẳng định, thành phố sẽ làm rõ tiêu chí hình thành, điều kiện áp dụng chính sách, mô hình quản trị, cơ chế huy động nguồn lực, trách nhiệm thực hiện; đồng thời tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, đất đai, tài sản công, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và thử nghiệm có kiểm soát.

Những nội dung vượt thẩm quyền, thành phố sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét. Chủ tịch HĐND TPHCM cũng khẳng định sẽ lấy việc phát triển năng lực công nghệ, liên kết nghiên cứu với doanh nghiệp và thương mại hóa kết quả nghiên cứu làm trọng tâm; xác định rõ bộ tiêu chí, lộ trình, nhiệm vụ ưu tiên, trách nhiệm tổ chức thực hiện cũng như cơ chế công nhận, chuyển tiếp đối với các đề án đã được phê duyệt.

Đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: DUY TRẦN

Những kết quả từ tọa đàm là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng để TPHCM tiếp tục hoàn thiện đề án, khung chính sách và bộ tiêu chí phát triển Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

DUY TRẦN - THẢO NGUYỄN