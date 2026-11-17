Chiều 17-11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026), đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng nhà giáo Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM.

Đồng chí Đặng Minh Thông thăm nhà giáo Phạm Chánh Trực. QUANG HUY

Tại buổi thăm, đồng chí Đặng Minh Thông bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, đóng góp to lớn của nhà giáo Phạm Chánh Trực đối với sự nghiệp giáo dục cũng như quá trình xây dựng và phát triển TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng thông tin khái quát đến nhà giáo Phạm Chánh Trực về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và định hướng quy hoạch của thành phố trong thời gian qua. Trong đó, bức tranh kinh tế 9 tháng đầu năm ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực, riêng quý III đạt mức tăng trưởng ấn tượng 8,16%, tạo đà để thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 10,02% và hướng tới các chỉ tiêu bứt phá mới trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan với ước thu khoảng 850.000 tỷ đồng, cùng với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đang được tập trung đẩy mạnh.

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, đồng chí Đặng Minh Thông kính chúc nhà giáo Phạm Chánh Trực cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục phát huy tâm huyết, trí tuệ để có thêm nhiều đóng góp, sáng kiến, hiến kế cho sự phát triển của thành phố.

Nhà giáo Phạm Chánh Trực ký tặng sách tặng các thành viên đoàn công tác. QUANG HUY

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo TPHCM, nhà giáo Phạm Chánh Trực bày tỏ niềm phấn khởi trước những kết quả phát triển của thành phố và chia sẻ thêm nhiều suy nghĩ, trăn trở tâm huyết về định hướng phát triển của TPHCM trong tiến trình mới.

QUANG HUY