Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026

Ngày 16-11, Bộ GD-ĐT cho biết, bộ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 vào ngày 19-11 tới đây.

Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 vào ngày 19-11 tới đây. Ảnh minh họa

Tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu

Đây là hoạt động tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ nhà giáo, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến trong toàn ngành giáo dục.

Theo kế hoạch, cùng với sự kiện lễ kỷ niệm và tuyên dương, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ gặp mặt 103 nhà giáo là nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Năm 2026, Bộ GD-ĐT xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu gồm 207 nữ và 128 nam, đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình cơ sở giáo dục, trong đó có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số. Trong số đó, 70 nhà giáo đại diện tham dự lễ kỷ niệm và tuyên dương tại Hà Nội.

Điểm chung của các nhà giáo được vinh danh không chỉ là danh hiệu hay những thành tích được ghi nhận, mà trước hết là kết quả cụ thể đối với người học. Đây là những nhà giáo đại diện cho hàng triệu giáo viên trong cả nước.

Bộ GD-ĐT cho biết, từ năm 2017 đến nay, bộ đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động được duy trì qua nhiều năm để phát hiện, ghi nhận những tấm gương tận tụy, sáng tạo, tạo động lực chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản trị cơ sở giáo dục hiệu quả. Mỗi nhà giáo được tôn vinh là một câu chuyện riêng về lòng yêu nghề, tình thương học trò, sự tận tụy và khát vọng cống hiến của các thầy, cô giáo trên mọi miền Tổ quốc.

Những thầy, cô được vinh danh chỉ là đại diện cho đội ngũ đông đảo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên mọi miền Tổ quốc. Theo bộ, còn rất nhiều thầy giáo, cô giáo chưa từng xuất hiện trên sân khấu tuyên dương, vẫn ngày ngày đến lớp, chăm lo cho học trò, chuẩn bị từng bài giảng, nghiên cứu, hướng dẫn, sẻ chia với học sinh và cộng đồng; có những nỗ lực khó quy thành một giải thưởng hay chỉ tiêu thành tích, nhưng chính sự tận tụy thường ngày ấy góp phần giữ vững chất lượng giáo dục, nhất là ở những nơi điều kiện dạy học chưa thuận lợi. Bởi vậy, việc vinh danh 335 nhà giáo năm 2026 cũng mang ý nghĩa tri ân rộng lớn đối với toàn thể những người đang làm nghề dạy học.

Những quyết sách đột phá, tạo động lực để nhà giáo yên tâm cống hiến

Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2026 diễn ra khi ngành giáo dục bước vào giai đoạn thực hiện những chủ trương, chính sách mang tính đột phá. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Luật Nhà giáo, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, tạo nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ. Lần đầu tiên Việt Nam có một đạo luật riêng về nhà giáo, quy định hệ thống về vị trí, vai trò, quyền, nghĩa vụ, tuyển dụng, sử dụng, phát triển nghề nghiệp và các chính sách đối với lực lượng giữ vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục.

Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW và trong năm đầu thực hiện Luật Nhà giáo, Bộ GD-ĐT đã và đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn; quan tâm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, bất cập về cơ cấu đội ngũ; thúc đẩy các chính sách về tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp. Đồng thời, chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, giảm áp lực hành chính không cần thiết, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, nhân văn, tạo điều kiện để nhà giáo tập trung cho chuyên môn, phát huy năng lực, sức sáng tạo và gắn bó lâu dài với nghề.

LÂM NGUYÊN