Sáng 17-11, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã đến thăm, chúc mừng Sở GD-ĐT TPHCM nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026).

Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đến thăm, chúc mừng Sở GD-ĐT TPHCM

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Thanh Nhân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tựu của ngành giáo dục và đào tạo thành phố, trong đó có vai trò dẫn dắt của Sở GD-ĐT TPHCM.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân nhận định, trong một năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã rất vất vả trong việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy với quy mô hoạt động rất lớn, hơn 2,6 triệu học sinh và 135.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tựu của ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã đạt trong thời gian qua

"Toàn ngành đã đạt nhiều kết quả ấn tượng về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, trở thành một trong những lĩnh vực tiên phong, có nhiều kết quả tiêu biểu trong năm qua của thành phố. Những kết quả đó có được nhờ sự kiên trì, bền bỉ, quyết tâm trong sự nghiệp vun trồng, phát triển nguồn tài năng, nhân lực chất lượng cao cho thành phố một cách nhanh, chất lượng và bền vững", đồng chí Bùi Thanh Nhân bày tỏ.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026), đồng chí Bùi Thanh Nhân chúc các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên Sở GD-ĐT TPHCM nói riêng và đội ngũ nhà giáo, nhân viên nói chung trong toàn ngành luôn có sức khỏe dồi dào, thành công và hạnh phúc, tiếp tục đạt những thành tựu xuất sắc trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên Sở GD-ĐT TPHCM

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp, gắn kết sâu sắc với ngành giáo dục và đào tạo trong các hoạt động liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về phía Sở GD-ĐT TPHCM, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang nhận định, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã phối kết hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo thành phố trong việc định hướng dư luận, tổ chức sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đạt kết quả tốt, các hoạt động sau sắp xếp đi vào ổn định.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang mong muốn tiếp tục được Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM quan tâm hỗ trợ trong các hoạt động của ngành giáo dục

Thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo mong muốn tiếp tục được Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM quan tâm hỗ trợ, định hướng dư luận, phối kết hợp trong các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn ngành, góp phần thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục của thành phố.

THU TÂM