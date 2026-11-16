Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc mừng nhà giáo Trần Thành Long

Chiều 16-11, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng nhà giáo TS Trần Thành Long nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc (thứ 2 từ trái qua) trao hoa chúc mừng TS Trần Thành Long, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Cùng đoàn có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy phường Tân Hưng; đồng chí Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM và đồng chí Vương Chí Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD-ĐT TPHCM.

Trong không khí thân tình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các thành viên trong đoàn trao hoa, quà chúc mừng nhà giáo, TS Trần Thành Long; trân trọng ghi nhận những đóng góp của thầy đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và sự phát triển của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu trao quà tặng TS Trần Thành Long. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Nhà giáo, TS Trần Thành Long nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (nay là Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM), nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Là một trong những gương mặt tiêu biểu của ngành giáo dục thành phố, thầy có nhiều năm gắn bó với giảng dạy, quản lý giáo dục, đồng thời đảm nhiệm nhiều trọng trách trong quá trình xây dựng, phát triển TPHCM. Từ môi trường đại học đến công tác chính quyền và Mặt trận, quá trình công tác của thầy gắn với việc đào tạo con người, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chăm lo đời sống nhân dân.

Bên cạnh những đóng góp cho giáo dục, TS Trần Thành Long còn dành nhiều tâm sức cho hoạt động nhân đạo. Trong vai trò Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM, thầy cùng tập thể hội kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, vận động nguồn lực hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Các chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim, phẫu thuật mắt miễn phí đã giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội điều trị, phục hồi sức khỏe, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Thầy cũng quan tâm vận động học bổng, tiếp sức học sinh, sinh viên khó khăn tiếp tục đến trường. Những hoạt động ấy nối dài tâm huyết của người thầy với thế hệ trẻ, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình của TPHCM.

Buổi đến thăm diễn ra gần gũi, ấm áp tại gia đình nhà giáo TS Trần Thành Long, thể hiện tình cảm, sự trân trọng của lãnh đạo thành phố đối với những cống hiến của thầy. Đây cũng là dịp tri ân các thế hệ nhà giáo đã dành nhiều tâm sức cho sự nghiệp trồng người và sự phát triển của thành phố.

CÔNG CHƯƠNG