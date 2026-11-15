TPHCM: Tuyên dương 1.113 nhà giáo trẻ tiêu biểu

Sáng 15-11, Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2026, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lâm Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM cùng các nhà giáo trẻ tiêu biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM” do Thành đoàn TPHCM phát động từ năm 2008.

Năm 2026, ban tổ chức tiếp nhận 1.645 hồ sơ giới thiệu từ 158 đơn vị, 349 trường học. Qua quá trình xét chọn, Thành đoàn TPHCM quyết định tuyên dương 1.113 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2026, gồm: 228 nhà giáo thuộc khối mầm non, 738 nhà giáo thuộc khối tiểu học và trung học cơ sở, 81 nhà giáo thuộc khối trung học phổ thông, 66 nhà giáo thuộc khối đại học và cao đẳng.

Đây là những điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sở hữu nhiều sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân chúc mừng các nhà giáo trẻ tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cùng các đại biểu trao Bằng khen đến nhà giáo trẻ tiêu biểu đạt danh hiệu 2 lần liên tục. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại chương trình, có 193 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM” đạt danh hiệu 2 lần liên tục được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng nhà giáo trẻ tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chúc mừng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng, đội ngũ nhà giáo trẻ tiêu biểu của thành phố tiếp tục là những tấm gương mẫu mực, giữ gìn phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tiên phong đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng hiệu quả và phù hợp khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Theo đồng chí, các thầy cô cần lấy sự tiến bộ của người học làm thước đo, lấy tình yêu nghề làm động lực để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, cống hiến và những giá trị tốt đẹp của nghề giáo.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM tiếp tục nâng cao chất lượng danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”; không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, tuyên dương mà phải thực sự trở thành môi trường bồi dưỡng, kết nối và phát huy đội ngũ nhà giáo trẻ, chú trọng nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả, phát huy vai trò của nhà giáo trẻ trong công tác Đoàn - Hội - Đội.

"Thành đoàn cần tích cực phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo trong tham mưu các chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, quản lý trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thời gian tới", Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Các nhà giáo trẻ tiêu biểu nhận Bằng khen tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cũng yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo, cấp ủy, chính quyền, ban giám hiệu các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM tiếp tục cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị trong việc tăng cường quan tâm xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với sự nghiệp “trồng người”.

“Chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo trẻ không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội vì sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Các nhà giáo trẻ tiêu biểu tham dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

CẨM TUYẾT