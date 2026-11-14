Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư ấm no, hạnh phúc

Chiều tối 14-11, Ban Công tác Mặt trận liên ấp An Hòa và ấp An Hải (xã Phước Hải, TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dự ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng cây xanh cho lãnh đạo ấp An Hòa và ấp An Hải

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc biểu dương những kết quả mà Chi bộ, Ban điều hành ấp, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân 2 ấp An Hòa và An Hải đạt được trong năm 2026.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực to lớn, động lực quan trọng trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Vì vậy, cần phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, kiên định quan điểm “Dân là gốc”, lấy lợi ích thiết thực và sự thụ hưởng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng người dân ấp An Hòa

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, văn hóa và đoàn kết có mối quan hệ chặt chẽ, không chỉ thể hiện qua các hoạt động văn nghệ, thể thao mà còn được vun đắp từ tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, ý thức bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật và trách nhiệm xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình. Xây dựng đời sống văn hóa cũng chính là xây dựng con người, củng cố tình đoàn kết và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà cho học sinh ấp An Hòa

Tinh thần đại đoàn kết phải được cụ thể hóa bằng những công trình thiết thực, mô hình hiệu quả và hành động cụ thể; trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, mỗi người dân là một chủ thể tích cực xây dựng cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chăm lo cho người dân ấp An Hòa

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, cần cù và nghĩa tình, ấp An Hòa và An Hải sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh cộng đồng, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn, ấm no, hạnh phúc, góp phần cùng xã Phước Hải và TPHCM thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Năm 2026, đời sống nhân dân hai ấp An Hòa và An Hải ổn định, phát triển; 82% lao động có việc làm, thu nhập ổn định, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; an ninh trật tự được giữ vững... Liên ấp vận động trao 150 suất quà trị giá 47 triệu đồng và 20 suất học bổng cho học sinh khó khăn; vận động chỉnh trang tuyến đường ven biển xanh, sạch, đẹp.

TRÚC GIANG